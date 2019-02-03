Громкое дело харьковского насильника: появились новые детали

Коллаж: РБК-Украина

Полиция просит дать показания всех, кто стал жертвой насильника

В деле харьковского насильника, который недавно надругался над девушкой-провизором, появились новые интересные детали. Об этом сообщает нацполиция Харьковской области.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что насильник ранее неоднократно был осужден за совершение аналогичных преступлений, которые всегда совмещал с ограблением своих жертв.

Последний срок за изнасилование преступник получил в 2009 году, вышел из тюрьмы в 2014. Но уже через два года снова был привлечен к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

Нападение на провизора в аптеке (фото: facebook.com)

Следствие считает, что нападение на девушку в аптеке - это не единственное его преступление после выхода на свободу. Поэтому полиция обращается ко всем гражданам, кто стал жертвой этого человека, и призывает дать показания в полиции.

Напомним, что у насильника-рецидивиста дома находиться безработная жена и двое детей. Мужчина просил суд отпустить его под домашний арест, чтобы он мог "кормить семью".

Ранее сообщалось, что мать насильника рассказала, что произошло день, когда ее сын изнасиловал девушку-провизора.

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