ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Детей нужно кормить: насильник провизора из Харькова попросился под домашний арест

STYLERЖизнь    29.01.2019 - 15:31
Детей нужно кормить: насильник провизора из Харькова попросился под домашний арест
Коллаж РБК-Украина

Серийного насильника дома ждут жена и дети

Суд в Харькове избрал меру пресечения извергу, который посреди дня ворвался в аптеку и, угрожая физической расправой, изнасиловал в подсобке девушку-провизора, а также отобрал у нее телефон. Он признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина оказался "редким семьянином", он попросил отпустить его под домашний арест, поскольку дома осталась безработная жена и двое детей, а он единственный кормилец в семье.

Судья проигнорировал просьбы "семьянина" и поддержал прокурора, отправив насильника в СИЗО.

Выяснилось, что мужчина семь раз осужденный рецидивист, при чем трижды - за изнасилование. В 2009 году его посадили за изнасилование в извращенной форме.

Детей нужно кормить: насильник провизора из Харькова попросился под домашний арест

Нападение на провизора в аптеке (фото: facebook.com)

Ранее мы писали о том, что экс-подруга Роналду пообещала предоставить доказательства его сексуальных преступлений.

Кстати, в США задержали мужчину, который изнасиловал женщину, уже 10 лет лежащую в коме. Никто бы и не узнал, если бы она не забеременнела и не родила ребенка.

Напомним, в Черкасской области учителя обвиняют в домогательствах к ученикам.

"Ничего мы не услышали": скандал с избиением школьницы под Киевом получил продолжение (видео) Закрой рот!: в Кривом Роге неадекватная учительница загнобила старшеклассницу
Новости Украины изнасилованиебуллинг
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь