ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Екс-подруга Роналду пообіцяла надати докази його сексуальних злочинів

STYLERПерсона    09.01.2019 - 14:49
Екс-подруга Роналду пообіцяла надати докази його сексуальних злочинів
Колаж РБК-Україна

Дівчина назвала Роналду "психопатом" і пригрозила розкрити його "істинну натуру"

33-річна Жасмін Леннард, що прославилася завдяки британському реаліті-шоу "Великий брат", пообіцяла допомогти звинуватити Кріштіану Роналду, з яким зустрічалася 10 років тому, у зґвалтуванні моделі Кетрін Майорга. Про це вона написала у своїх повідомленнях у Twitter.

Леннард запропонувала команді адвокатів, які працюють над справою про зґвалтування Кетрін Майорга, допомогу в наданні доказів проти футболіста.

"Після довгих роздумів я звертаюся до Кетрін Майорга та її команди юристів, щоб запропонувати свою допомогу у звинувачення в зґвалтуванні проти Роналду", - написала Жасмин в Twitter.

Екс-подруга Роналду пообіцяла надати докази його сексуальних злочинів

Twitter Жасмин Леннард (twitter.com/Jasminelennard)

Жасмін зустрічалася з Роналду 10 років тому, але розповіла, що спілкувалася з ним протягом останніх 18 місяців.

"Ніхто не знає, хто він насправді. Якщо б вони мали хоч половину підказки, вони би злякалися", - поділилася Леннард у Twitter.

Леннард стверджує, що у неї є повідомлення та записи, які будуть безцінні для Кетрін і її команди, щоб показати справжню природу футболіста.

Екс-подруга Роналду пообіцяла надати докази його сексуальних злочинів

Жасмин Леннард (фото: thesun.co.uk)

Передбачається, що Роналду, який зараз грає за "Ювентус" в Італії, зґвалтував американську модель Кетрін Майорга дев'ять років тому в готельному номері Лас-Вегаса.

За версією Кетрін Майорга, Роналду запросив її і приятеля в свою кімнату, де, за її словами, він попросив її прийняти ванну та запропонував одяг. Потім він увійшов туди, де дівчина переодягалася, роздягнувся і запропонував Кетрін здійснити статевий акт. Кетрін відмовилася, але сказала, що поцілує його за умови, що він відпустить її. Далі, за словами дівчини, Роналду втягнув її в спальню і зґвалтував.

Просочилися судові документи, які передбачають, що Роналду заплатив дівчині 287 000 фунтів стерлінгів, щоб приховати факт злочину. 33-річний Роналду заперечує заяви про зґвалтування.

Екс-подруга Роналду пообіцяла надати докази його сексуальних злочинів

Кріштіану Роналду разом з Кетрін Майорга (фото: thesun.co.uk)

Жасмін Леннард стверджує, що Роналду фанат контролю. Дівчина каже, що у неї багато історій, схожих на історію Кетрін Майорги. Також Жасмін каже, що Роналду зізнався в тому, що у нього серйозні проблеми з психічним здоров'ям.

"Ніхто не повірив би речей, якими я збираюся поділитися, якщо б у мене не було доказів, але, на щастя, - я розумна дівчина", - написала Леннард.

До речі, нещодавно кращі футболісти світу незвично привітали фанатів з Різдвом.

Нещодавно ми писали про те, що Роналду подарував Олександру Ярославському на день народження футболку з дарчим написом.

"Зараз я все поясню: Роналду прокоментував своє одруження Любов і ніжність: наречена Роналду поділилася новорічними сімейними знімками
Новини України Роналдуизнасилование
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся