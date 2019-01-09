Екс-подруга Роналду пообіцяла надати докази його сексуальних злочинів

Колаж РБК-Україна

Дівчина назвала Роналду "психопатом" і пригрозила розкрити його "істинну натуру"

33-річна Жасмін Леннард, що прославилася завдяки британському реаліті-шоу "Великий брат", пообіцяла допомогти звинуватити Кріштіану Роналду, з яким зустрічалася 10 років тому, у зґвалтуванні моделі Кетрін Майорга. Про це вона написала у своїх повідомленнях у Twitter.

Леннард запропонувала команді адвокатів, які працюють над справою про зґвалтування Кетрін Майорга, допомогу в наданні доказів проти футболіста.

"Після довгих роздумів я звертаюся до Кетрін Майорга та її команди юристів, щоб запропонувати свою допомогу у звинувачення в зґвалтуванні проти Роналду", - написала Жасмин в Twitter.

Twitter Жасмин Леннард (twitter.com/Jasminelennard)

Жасмін зустрічалася з Роналду 10 років тому, але розповіла, що спілкувалася з ним протягом останніх 18 місяців.

"Ніхто не знає, хто він насправді. Якщо б вони мали хоч половину підказки, вони би злякалися", - поділилася Леннард у Twitter.

Леннард стверджує, що у неї є повідомлення та записи, які будуть безцінні для Кетрін і її команди, щоб показати справжню природу футболіста.

Жасмин Леннард (фото: thesun.co.uk)

Передбачається, що Роналду, який зараз грає за "Ювентус" в Італії, зґвалтував американську модель Кетрін Майорга дев'ять років тому в готельному номері Лас-Вегаса.

За версією Кетрін Майорга, Роналду запросив її і приятеля в свою кімнату, де, за її словами, він попросив її прийняти ванну та запропонував одяг. Потім він увійшов туди, де дівчина переодягалася, роздягнувся і запропонував Кетрін здійснити статевий акт. Кетрін відмовилася, але сказала, що поцілує його за умови, що він відпустить її. Далі, за словами дівчини, Роналду втягнув її в спальню і зґвалтував.

Просочилися судові документи, які передбачають, що Роналду заплатив дівчині 287 000 фунтів стерлінгів, щоб приховати факт злочину. 33-річний Роналду заперечує заяви про зґвалтування.

Кріштіану Роналду разом з Кетрін Майорга (фото: thesun.co.uk)

Жасмін Леннард стверджує, що Роналду фанат контролю. Дівчина каже, що у неї багато історій, схожих на історію Кетрін Майорги. Також Жасмін каже, що Роналду зізнався в тому, що у нього серйозні проблеми з психічним здоров'ям.

"Ніхто не повірив би речей, якими я збираюся поділитися, якщо б у мене не було доказів, але, на щастя, - я розумна дівчина", - написала Леннард.

До речі, нещодавно кращі футболісти світу незвично привітали фанатів з Різдвом.

Нещодавно ми писали про те, що Роналду подарував Олександру Ярославському на день народження футболку з дарчим написом.