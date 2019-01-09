Экс-подруга Роналду пообещала предоставить доказательства его сексуальных преступлений

Коллаж РБК-Украина

Девушка назвала Роналду "психопатом" и пригрозила раскрыть его "истинную натуру"

33-летняя Жасмин Леннард, прославившаяся благодаря британскому реалити-шоу "Большой брат", пообещала помочь обвинить Криштиану Роналду, с которым встречалась 10 лет назад, в изнасиловании модели Кэтрин Майорга. Об этом она написала в своих сообщениях в Twitter.

Леннард предложила команде адвокатов, которые работают над делом об изнасиловании Кэтрин Майорга, помощь в предоставлении доказательств против футболиста.

"После долгих раздумий я обращаюсь к Кэтрин Майорга и ее команде юристов, чтобы предложить свою помощь в обвинении в изнасиловании против Роналду", - написала Жасмин в Twitter.

Twitter Жасмин Леннард (twitter.com/Jasminelennard)

Жасмин встречалась с Роналду 10 лет назад, но рассказала, что общалась с ним на протяжении последних 18 месяцев.

"Никто не знает, кто он на самом деле. Если бы они имели хоть половину подсказки, они бы испугались", - поделилась Леннард в Twitter.

Леннард утверждает, что у нее есть сообщения и записи, которые будут бесценны для Кэтрин и ее команды, чтобы показать истинную природу футболиста.

Жасмин Леннард (фото: thesun.co.uk)

Предполагается, что Роналду, который сейчас играет за "Ювентус" в Италии, изнасиловал американскую модель Кэтрин Майорга девять лет назад в гостиничном номере Лас-Вегаса.

По версии Кэтрин Майорга, Роналду пригласил ее и приятеля в свою комнату, где, по ее словам, он попросил ее принять ванну и предложил одежду. Затем он вошел туда, где девушка переодевалась, разделся и предложил Кэтрин совершить половой акт. Кэтрин отказалась, но сказала, что поцелует его при условии, что он отпустит ее. Далее, по словам девушки, Роналду втянул ее в спальню и изнасиловал.

Просочившиеся судебные документы предполагают, что Роналду заплатил девушке 287 000 фунтов стерлингов, чтобы скрыть факт преступления. 33-летний Роналду отрицает заявления об изнасиловании.

Криштиану Роналду вместе с Кэтрин Майорга (фото: thesun.co.uk)

Жасмин Леннард утверждает, что Роналду фанат контроля. Девушка говорит, что у нее много историй, похожих на историю Кэтрин Майорги. Также Жасмин говорит, что Роналду признавался ей в том, что у него серьезные проблемы с психическим здоровьем.

"Никто не поверил бы вещам, которыми я собираюсь поделиться, если бы у меня не было доказательств, но, к счастью, - я умная девушка", - написала Леннард.

Кстати, недавно лучшие футболисты мира необычно поздравили фанатов с Рождеством.

Недавно мы писали о том, что Роналду подарил Александру Ярославскому на день рождения футболку с дарственной надписью.