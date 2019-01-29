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Попросил 10 тысяч: мать насильника из Харькова рассказала, что произошло в тот день

STYLERЖизнь    29.01.2019 - 17:01

Видео: YouYube/ATN.UA

Мать серийного маньяка, который изнасиловал девушку-провизора в харьковской аптеке, не верит в то, что ее сын виновен, хотя он и признал свою вину в суде. 

Женщина рассказывает, что в этот день подозреваемый пришел к ней, чтобы попросить деньги в долг. По словам матери, сын хотел устроится на более высокооплачиваемую работу тракториста (до этого он работал дворником). Женщина взяла в кредит 10 тысяч гривен и отдала сыну.

Также она рассказывает, что сын вел себя адекватно - он не был пьяным или под действием наркотиков. Женщина не понимает, как могло такое произойти и не хочет признавать, что сын мог такое совершить, хотя он был ранее судим семь раз и три и з них - за изнасилование.

Местная жительница рассказала, что мужчину ранее подозревали в нападении на девочку неподалеку, однако до суда дело так и не дошло.

Также стало известно, что у подозреваемого дома осталась безработная жена и двое детей. Он попросил суд отпустить его под домашний арест, чтобы "кормить семью", но судья отправил его в СИЗО.

Ранее мы также писали, что врач-реаниматолог совершал насильственные действия над своими пациентками, когда они находились под наркозом после операций. 

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