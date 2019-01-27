Серийный маньяк изнасиловал провизора прямо в аптеке: появилось видео

Видео: (youtube.com/ГУ Національної поліції в Харківській області)

25 января в Харькове в одной из аптек мужчина изнасиловал девушку-провизора. В течение нескольких часов после совершения преступления маньяком-насильником, который оказался серийным маньяком, полиция Немышлянского района Харькова установила личность злоумышленника. Видеоинформация об инциденте опубликована на сайте Национальной полиции Харькова.

Олег Рожков, начальник Немышлянского отделения полиции Харькова, рассказывает, что вечером 25 января преступник зашел в одну из районных аптек. Воспользовавшись отсутствием людей, он, угрожая девушке-провизору физическими повреждениями, затащил последнюю в подсобное помещение, где изнасиловал и отобрал ее мобильный телефон.

В Харькове мужчина изнасиловал девушку-провизора (фото: facebook.com/police.kharkov)

После просмотра видеозаписей преступления с камер наблюдения, участковый инспектор полиции опознал в мужчине 45-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления. Его задержали неподалеку от места жительства. Судить преступника будут по статьям "изнасилование" и "грабеж". Ему угрожает до 6 лет тюремного заключения.

Мужчина, изнасиловавший девушка-провизора в харьковской аптеке, совершил подобное преступление уже в пятый раз. Впервые его судили по ч. 1 ст. 117 УК (изнасилование), когда ему было 17 лет. Преступнику 45 лет, ранее он был судим много раз за изнасилование. Первый раз за изнасилование он сел в 1991 году, за такое же преступление он был судим в 1995, 2000, 2009 годах. Кроме того, в 2009 году он был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах.

Ранее стала известна реакция соцсетей на это вопиющее преступление.

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