Изнасилование провизора в аптеке: всплыла новая деталь о насильнике (фото)

Мужчине устроили "теплый" прием"
В скандале с изнасилованием провизора в Харькове появились новые подробности. Как оказалось, мужчина ранее уже совершал подобные преступления. Об этом говорится на странице "ХС-Харьков" в Facebook.
Так, по словам пользователей сети, мужчина ранее уже совершал подобные преступления.
"Этот негодяй ранее уже сидел за подобное преступление. И снова совершил. С такими нужно разбираться их же методами", - сказал пользователь Денис Стаховский.
Фото: задержание насильника (facebook.com/h.saltovka)
При этом другие пользователи сети предложили, что мужчину нужно наказать сразу на месте поимки.
"Кастрировать", - сказала пользователь Наталья Малакеева.
"Мало дали", - уточнила юзер Надежда Иванова.
"Оторвать мужику все, что можно", - сказал пользователь Николай Микитюк.
"Думаю, его ждет незабываемый квест в камере", - подчеркнула юзер Елеонора Рубинстин.
Скриншот комментариев (facebook.com/h.saltovka)
Напомним, изнасилование девушки-провизора в аптеке Харькова обернулось настоящим скандалом в сети. Соответствующий пост размещен на странице полиции Харьковской области
Как сообщалось ранее, под Черкассами ром изнасиловал на кладбище девушку.