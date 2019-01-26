Изнасилование провизора в аптеке: всплыла новая деталь о насильнике (фото)

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Мужчине устроили "теплый" прием"

В скандале с изнасилованием провизора в Харькове появились новые подробности. Как оказалось, мужчина ранее уже совершал подобные преступления. Об этом говорится на странице "ХС-Харьков" в Facebook.

Так, по словам пользователей сети, мужчина ранее уже совершал подобные преступления.

"Этот негодяй ранее уже сидел за подобное преступление. И снова совершил. С такими нужно разбираться их же методами", - сказал пользователь Денис Стаховский.

Фото: задержание насильника (facebook.com/h.saltovka)

При этом другие пользователи сети предложили, что мужчину нужно наказать сразу на месте поимки.

"Кастрировать", - сказала пользователь Наталья Малакеева.

"Мало дали", - уточнила юзер Надежда Иванова.

"Оторвать мужику все, что можно", - сказал пользователь Николай Микитюк.

"Думаю, его ждет незабываемый квест в камере", - подчеркнула юзер Елеонора Рубинстин.

Скриншот комментариев (facebook.com/h.saltovka)

Напомним, изнасилование девушки-провизора в аптеке Харькова обернулось настоящим скандалом в сети. Соответствующий пост размещен на странице полиции Харьковской области

Как сообщалось ранее, под Черкассами ром изнасиловал на кладбище девушку.