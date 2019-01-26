Нелюдь изнасиловал девушку-провизора прямо в аптеке: украинцы в ярости

Виновника требуют посадить на кол
Изнасилование девушки-провизора в аптеке Харькова обернулось настоящим скандалом в сети. Соответствующий пост размещен на странице полиции Харьковской области в Facebook.
Так, мужчину, который ворвался в аптеку, затащил девушку-провизора в подсобку, после чего изнасиловал ее и ограбил, удалось задержать по горячим следам. Более того, личность преступника удалось всего за пару часов.
Фото: мужчина изнасиловал девушку-провизора (facebook.com/police.kharkov)
Примечательно, что украинцы в сети потребовали наказать преступника как можно суровее.
Фото: мужчина изнасиловал девушку-провизора (facebook.com/police.kharkov)
"На кол его", - сказал пользователь Сергей Викторович.
"Маловато он по ступенькам лицом падал", - уточнил юзер Игорь Лукьянов.
Фото: задержание насильника (facebook.com/KyivOperativ)
"Нож хоть вставьте пару раз", - сказал пользователь Дмитрий Чичельник.
Фото: задержание насильника (facebook.com/KyivOperativ)
"Пора уже таких убивать, либо сажать пожизненно", - сказал пользователь Дмитрий Иванович.
Скриншот комментариев (facebook.com/police.kharkov)
Напомним, в Ивано-Франковский области 48-летний мужчина изнасиловал 75-летнюю пенсионерку.
Как сообщалось ранее, под Черкассами ром изнасиловал на кладбище девушку.
Сообщается, что накануне происшествия девушка отдыхала в компании, где также был насильник. Полиция задержала подозреваемого и заключила его под стражу.