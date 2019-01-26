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Нелюдь изнасиловал девушку-провизора прямо в аптеке: украинцы в ярости

STYLERЖизнь    26.01.2019 - 10:01
Нелюдь изнасиловал девушку-провизора прямо в аптеке: украинцы в ярости
Фото: twitter.comSputnikKGZ

Виновника требуют посадить на кол

Изнасилование девушки-провизора в аптеке Харькова обернулось настоящим скандалом в сети. Соответствующий пост размещен на странице полиции Харьковской области в Facebook.

Так, мужчину, который ворвался в аптеку, затащил девушку-провизора в подсобку, после чего изнасиловал ее и ограбил, удалось задержать по горячим следам. Более того, личность преступника удалось всего за пару часов.

Нелюдь изнасиловал девушку-провизора прямо в аптеке: украинцы в ярости

Фото: мужчина изнасиловал девушку-провизора (facebook.com/police.kharkov)

Примечательно, что украинцы в сети потребовали наказать преступника как можно суровее.

Нелюдь изнасиловал девушку-провизора прямо в аптеке: украинцы в ярости

Фото: мужчина изнасиловал девушку-провизора (facebook.com/police.kharkov)

"На кол его", - сказал пользователь Сергей Викторович.

"Маловато он по ступенькам лицом падал", - уточнил юзер Игорь Лукьянов.

Нелюдь изнасиловал девушку-провизора прямо в аптеке: украинцы в ярости

Фото: задержание насильника (facebook.com/KyivOperativ)

"Нож хоть вставьте пару раз", - сказал пользователь Дмитрий Чичельник.

Нелюдь изнасиловал девушку-провизора прямо в аптеке: украинцы в ярости

Фото: задержание насильника (facebook.com/KyivOperativ)

"Пора уже таких убивать, либо сажать пожизненно", - сказал пользователь Дмитрий Иванович.

Нелюдь изнасиловал девушку-провизора прямо в аптеке: украинцы в ярости

Скриншот комментариев (facebook.com/police.kharkov)

Напомним, в Ивано-Франковский области 48-летний мужчина изнасиловал 75-летнюю пенсионерку.

Как сообщалось ранее, под Черкассами ром изнасиловал на кладбище девушку.

Сообщается, что накануне происшествия девушка отдыхала в компании, где также был насильник. Полиция задержала подозреваемого и заключила его под стражу.

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