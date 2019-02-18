Продавец изнасиловал девочку прямо в магазине: подробности ЧП

Педофил изнасиловал девочку в магазине одежды (коллаж: РБК-Украина)

Продавец магазина спортивной одежды оказался педофилом-рецидивистом

Девочка, которой не было и 14-ти лет зашла в магазин спортивной одежды в российском городе Магадан, где подверглась изнасилованию со стороны 52-летнего продавца, оказавшегося педофилом, которых, кстати, в Украине ловят активисты и жестоко наказывают за похотливые намерения. Об этом сообщили росСМИ.

Педофил был задержан быстро. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, поскольку ранее он уже привлекался за подобные преступления. Сейчас дело по статье о насильственных действиях в отношении лиц, не достигших 14 лет, направили в суд.

Событие произошло еще в мае 2018 года прямо среди дня. Девочка зашла в магазин, где этот "мужчина" работал продавцом. Воспользовавшись отсутствием покупателей, он напал на школьницу и изнасиловал ее.

К слову, в приемной семье на Закарпатье старший родной сын много лет подряд насиловал своих приемных сестер и хвастался этим в соцсетях.

Напомним, в январе в Киевской области в городе Белая Церковь задержали местного жителя, который совершал развратные действия в отношении своей 15-летней падчерицы и ее подружки.

Также мы писали о том, что в Украине поймали беглого педофила из Германии, который четыре года скрывался от Интерпола. Его обвиняют в изнасиловании 15-ти детей.