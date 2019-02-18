ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Продавец изнасиловал девочку прямо в магазине: подробности ЧП

STYLERПроисшествия    18.02.2019 - 10:55
Продавец изнасиловал девочку прямо в магазине: подробности ЧП
Педофил изнасиловал девочку в магазине одежды (коллаж: РБК-Украина)

Продавец магазина спортивной одежды оказался педофилом-рецидивистом

Девочка, которой не было и 14-ти лет зашла в магазин спортивной одежды в российском городе Магадан, где подверглась изнасилованию со стороны 52-летнего продавца, оказавшегося педофилом, которых, кстати, в Украине ловят активисты и жестоко наказывают за похотливые намерения. Об этом сообщили росСМИ.

Педофил был задержан быстро. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, поскольку ранее он уже привлекался за подобные преступления. Сейчас дело по статье о насильственных действиях в отношении лиц, не достигших 14 лет, направили в суд.

Событие произошло еще в мае 2018 года прямо среди дня. Девочка зашла в магазин, где этот "мужчина" работал продавцом. Воспользовавшись отсутствием покупателей, он напал на школьницу и изнасиловал ее.

К слову, в приемной семье на Закарпатье старший родной сын много лет подряд насиловал своих приемных сестер и хвастался этим в соцсетях.

Напомним, в январе в Киевской области в городе Белая Церковь задержали местного жителя, который совершал развратные действия в отношении своей 15-летней падчерицы и ее подружки.

Также мы писали о том, что в Украине поймали беглого педофила из Германии, который четыре года скрывался от Интерпола. Его обвиняют в изнасиловании 15-ти детей.

 

Прикинулась мертвой: подробности жуткого изнасилования студентки Так воспитывали: Майкл Джексон на допросе о совращении детей (уникальное видео)
Новости Украины изнасилованиепедофилизнасиловал
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь