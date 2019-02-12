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Изнасиловал 15 детей: в Украине поймали педофила из Германии (видео)

STYLERЖизнь    12.02.2019 - 17:07

Видео: YouTube/Национальная полиция Украины

Во вторник, 12 февраля, Нацполиция задержала подозреваемого в развращении детей, который на протяжении 2007-2012 годов неоднократно совершал развратные действия, растление и изнасилование детей. Правоохранители Германии выявили 15 таких фактов.

Его задержали оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции в городе Обухов Киевской области.

Подозреваемый находился в международном розыске с февраля 2015 года. Ему инкриминируют совершение преступлений, связанных с развращением детей с отягчающими обстоятельствами. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 174 (Развращение подопечных), ст. 176 (Растление детей) Уголовного кодекса Германии.

Изнасиловал 15 детей: в Украине поймали педофила из Германии (видео)

Фото: facebook.com/Национальная полиция Украины

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному временного ареста с последующей экстрадицией в Германию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, общественные активисты из группы "Наследие Запорожье" задержали мужчину, которого подозревают в педофилии. Активисты вели переписку с подозреваемым от имени 13-летней девочки. Во время назначенного свидания мужчину задержали, избили и заставили съесть все три презерватиав, которые он захватил на встречу с "девочкой".

Также мы писали о том, что в Харькове жители поймали мужчину, который показывал детям гениталии.

Напомним, в январе в Киевской области в городе Белая Церковь задержали местного жителя, который совершал развратные действия в отношении своей 15-летней падчерицы и ее подружки.

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