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Распечатывай и ешь: запорожские активисты жестоко наказали педофила

STYLERЖизнь    28.01.2019 - 15:49

Видео: YouTube/Суббота Плюс

Общественные активисты с группы "Наследие Запорожье" задержали мужчину, которого подозревают в педофилии. Активисты вели переписку с подозреваемым от имени 13-летней девочки. 

Во время назначенного свидания мужчину задержали, избили и заставили съесть все три презервативы, которые он захватил на встречу с "девочкой".

Также в Facebook выложили интимную переписку извращенца с, как он думал, 13-летней девочкой.

 

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове жители поймали мужчину, который показывал детям гениталии.

Также мы писали о том, что история с киевским "педофилом" получила неожиданное продолжение.

Кстати, мы также публиковали откровения учителя, который боится, что его могут обвинить в педофилии.

Берегите своих детей: в Киеве учительница спасла девочку от педофила (фото)  Попытка реализоваться: эксперты объяснили, почему педофилы снимают порно со своими детьми
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