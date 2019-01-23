Открытая дверь в раздевалку: учителя могут обвинить в педофилии

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Администрация заставляет учителя присматривать за учениками во время переодевания

Учитель физкультуры, который работает в одной из гимназий города Запорожье, обратился в группу "Батьки SOS" в Facebook с просьбой о помощи.

Дело в том, что администрация учебного заведения настаивает, чтобы учитель наблюдал за школьниками, которые переодеваются к уроку физкультуры, через открытую дверь раздевалки.

Такие меры решили ввести после небольшой потасовки, которая произошла между учениками в этой раздевалке.

Учитель опасается, что родители школьников могут предъявить ему обвинения в педофилии.

Скриншот поста: facebook.com/БАТЬКИ SOS

Пользователи сети возмущены подобными мерами. Они поддержали учителя, оставив сотни комментариев, в которых согласились, что родители действительно могут заподозрить неладное.

"Предъявят. Посоветуйте администрации перевести школу в ведение пенитенциарной системы и нанять надзирателей", - отметила Irina Bass.

"Порекомендуйте администрации держать открытыми двери в клозет, когда они туда идут, чтобы все могли наблюдать. Совсем они у вас с ума сошли", - возмущается Татьяна Смирнова.

Скриншот комментариев: facebook.com/БАТЬКИ SOS

"А если завтра девочки подерутся?! Вас обяжут за ними бдить?! Или в их мире розовых пони девочки не дерутся?! Тогда у меня для них плохие новости..." - пишет Катерина Бирко.

"Вас в любом случае обвинят. Если не в педофилии, то за происшедший несчастный случай. Подрались один раз, будут и дальше. Лучше пусть идут с Вашего урока целы и невредимы", - констатирует Оксана Чащихина.

Скриншот комментариев: facebook.com/БАТЬКИ SOS

Также комментаторы утверждают, что учитель не обязан подчиняться приказу, поскольку перемена - это его личное время.

"Читайте должностную инструкцию - ваша ответственность от звонка на урок и до звонка с урока", - советует Olga Piven.

"В принципе, так и в туалете подраться могут. Наблюдение ставить, если будет прецедент, или что?" - отметила Татьяна Терентьева.

Скриншот комментариев: facebook.com/БАТЬКИ SOS

"Мне кажется, что в таком случае как раз наступает момент, когда должен вмешаться психолог? Этот физический "надзор" действительно очень конфликтная вещь. Пусть администрация даст обстоятельный ответ, на чем базируются такие требования к учителю", - пишет Inga Jasper.

"Что-то мне кажется, что это перекладывание ответственности со своих плеч (администрации школы) на плечи учителя", - подозревает Elena Olejnik.

Скриншот комментариев: facebook.com/БАТЬКИ SOS

К слову, в деле об избиении учителя физкультуры неожиданный поворот - мама мальчика, из-за которого произошел инцидент, рассказала свою версию событий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в школах будут готовить по рецептам победителя "МастерШеф" - Евгений Клопотенко добился утверждения его рецептурного сборника для учебных заведений.

А также мы писали, что известная телеведущая Маричка Падалко рассказала об инциденте, который произошел в школе ее сына, во время Дня семьи.

Видео: РБК-Украина