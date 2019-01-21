Ударил одноклассника: Маричка Падалко об инциденте в школе сына

Коллаж РБК-Украина

Телеведущая объяснила, почему произошла такая неприятность

Известная телеведущая Маричка Падалко рассказала об инциденте, который произошел в школе ее сына, во время Дня семьи. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Падалко рассказала, что в школе №155, где учится ее сын, 21 января провели День семьи – это день, когда уроки вместо учителей ведут родители. После урока, который провела телеведущая, ее сын вывел из кабинета своего одноклассника и ударил его.

"Это тебе за маму!" – с такими словами мой сын вышел из класса после урока, который я вела и ударил друга-одноклассника. Так грустно для меня закончился День семьи. Миша потом извинился перед другом, мальчики помирились и поехали дальше вместе праздновать в боулинг. Шок, конечно же, остался, особенно у меня", - написала Падалко.

Она объяснила, что ее сын обиделся на друга за то, что тот не слушал урок, а играл в телефоне вместе с другими ребятами. Миша переживал, что маму это расстроит.

"В принципе мой сын разозлился на то, что дети могут делать систематически, включая и его самого, по отношению к Учителям. Но когда вместо учителя мама, это воспринимается совсем иначе", - отметила телеведущая.

Она добавила, что относится к тем, кто имеет большие ожидания от учителей нового поколения и очень болезненно относится к отсутствию уважения к детям.

"Я принадлежу к тем, кто имеет большие ожидания от учителей нового поколения, сколько бы им ни было лет, и очень болезненно отношусь к любым проявлениям советизации или отсутствия уважения к детям. У нас одна учительница, к примеру, "в шутку" пожаловалась при всех, что Михину, крымскотатарскую одноклассницу, "не назвали" нормальным именем, типа Елена или Оксана, чтобы она могла запомнить". Но я понимаю, что новая школа - это двустороннее движение - и со стороны школы, и со стороны семьи", - резюмировала телеведущая.

Скриншот поста (facebook.com/marichka.padalko)

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