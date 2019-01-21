Вдарив однокласника: Марічка Падалко про інцидент в школі сина

Колаж РБК-Україна

Телеведуча пояснила, чому сталася така неприємність

Відома телеведуча Марічка Падалко розповіла про інцидент, який стався в школі її сина, під час Дня сім'ї. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Падалко розповіла, що у школі №155, де навчається її син, 21 січня провели День сім'ї – це день, коли уроки замість вчителів ведуть батьки. Після уроку, який провела телеведуча, її син вивів з кабінету свого однокласника і вдарив його.

"Це тобі за маму!" – з такими словами мій син вийшов з класу після уроку, який я вела і вдарив друга-однокласника. Так сумно для мене закінчився День сім'ї. Міша потім вибачився перед одним, хлопці помирилися і поїхали далі разом святкувати в боулінг. Шок, звичайно ж, залишився, особливо у мене", - написала Падалко.

Вона пояснила, що її син образився на друга за те, що той не слухав урок, а грав в телефоні разом з іншими хлопцями. Міша переживав, що маму це засмутить.

"В принципі мій син розлютився на те, що діти можуть робити систематично, включаючи і його самого, по відношенню до Вчителів. Але коли замість вчителя мама, це сприймається зовсім інакше", - зазначила телеведуча.

Вона додала, що відноситься до тих, хто має великі очікування від вчителів нового покоління і дуже болісно ставиться до відсутності поваги до дітей.

"Я належу до тих, хто має великі очікування від вчителів нового покоління, скільки б їм не було років, і дуже болісно ставлюся до будь-яких проявів радянізації або відсутності поваги до дітей. У нас одна вчителька, приміром, "жартома" поскаржилася, що Міхіну, кримськотатарську однокласницю, "не назвали" нормальним іменем, типу Олена або Оксана, щоб вона могла запам'ятати". Але я розумію, що нова школа - це двосторонній рух - і з боку школи, і з боку сім'ї", - резюмувала телеведуча.

Скріншот поста (facebook.com/marichka.padalko)

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