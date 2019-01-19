Избиение физрука в Киеве: скандал получил продолжение

Фото: Иллюстративное фото (flickr.com/nab_ukr)

Отец ребенка находится под ночным домашним арестом

Отцу ученика, который избил учителя физкультуры в киевском лицее №157, за то, что тот якобы обидел его ребенка, выбрана мера пресечения. Мужчина находится под ночным домашним арестом. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121 КК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей страничке в Twitter.

Скриншот поста (twitter.com/ProkuraturaKyiv)

Напомним, что инцидент произошел в лицее Оболонского района Киева. Обиженный учителем мальчик пожаловался родителям на учителя, тогда его отец решил расправиться с обидчиком. Избиение произошло на глазах у детей. В данный момент педагог находится в больнице - у него множественные гематомы, надрыв легкого и сотрясение мозга.

Отметим, что фото пострадавшего появились на сайте ТСН.

Скриншот (tsn.ua)

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