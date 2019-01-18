В сети осудили отца, избившего учителя физкультуры в Киеве

Видео: YouTube/ТСН
В четверг, 17 января, в Оболонском районе Киева один из родителей жестоко избил учителя физкультуры за то, что тот накричал на его ребенка. В сети возмущены агрессией родителя.
Инцидент произошел в киевском лицее №157 прямо на школьном дворе. Обиженный учителем мальчик пожаловался родителям на учителя, тогда его отец решил расправиться с обидчиком. Дети стали свидетелями избиения.
Сейчас учитель в больнице - у него множественные гематомы, надрыв легкого и сотрясение мозга.
"Ты этой рукой трогал моего Рому? Дай ее сюда, я сейчас ее отрежу!" - выкрикивал отец ученика, избивая учителя.
Пользователи сети оставили множество гневных комментариев. Они возмущены такой неоправданной агрессией.
"Ничего страшного, если учитель прикрикнет на ребенка, если будет необходимость. Посмотрите, какая дисциплина в футбольных секциях. Орут, и много. Визжат, аж уши заворачиваются..." - оправдывает учителя Сергей Хижун.
Скриншот комментариев: facebook.com
"Надеюсь, папа будет справедливо наказан по 122 статье. Жаль, что не увидим кульминацию истории", - написала Tanya Abramova.
"А потом, извините, дети таких вот отцов бьют людей у "Гулливера" с матами и жестокостью", - возмущается Lina Morkvych.
Скриншот комментариев: facebook.com
Впрочем, некоторые пользователи вступаются за агрессора, так как, к сожалению, никто не знает, что же на самом деле произошло между учителем и учеником.
"Здесь палка о двух концах. И, насколько я понимаю, большая часть замалчивается. Я сам был в похожей ситуации и также с физруком", - вступился за учителя Vladimir Sidoruk.
Скриншот комментариев: facebook.com
"Ужасная ситуация, но, к сожалению, закономерная. Если учителя долгое время безнаказанно оскорбляют детей, то такая развязка рано или поздно наступит", - предполагает Наталья Лазуренко.
"А почему нам подают только фразы, вырванные из контекста? Что-то же этот учитель сделал ребенку! Вот у меня, например, была учительница в начальной школе, которая бросала от доски ученикам в голову куском мела, била нас указкой по пальцам и очень любила говорить, что сожалеет о том, что прошло то время, когда учеников пороли на лавке розгами", - написала Elena Dolskaia.
Скриншот комментариев: facebook.com
Кстати, недавно появились новые подробности избиения мужчины школьниками возле ТРЦ "Гулливер".
Напомним, что в Каховке группа подростков жестоко расправилась над двенадцатилетним школьником.
Ранее сообщалось, что российские школьники избили учительницу во время урока за то, что она заступилась за одного из учеников.
Видео: РБК-Украина