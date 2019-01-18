В сети осудили отца, избившего учителя физкультуры в Киеве

Видео: YouTube/ТСН

В четверг, 17 января, в Оболонском районе Киева один из родителей жестоко избил учителя физкультуры за то, что тот накричал на его ребенка. В сети возмущены агрессией родителя.

Инцидент произошел в киевском лицее №157 прямо на школьном дворе. Обиженный учителем мальчик пожаловался родителям на учителя, тогда его отец решил расправиться с обидчиком. Дети стали свидетелями избиения.

Сейчас учитель в больнице - у него множественные гематомы, надрыв легкого и сотрясение мозга.

"Ты этой рукой трогал моего Рому? Дай ее сюда, я сейчас ее отрежу!" - выкрикивал отец ученика, избивая учителя.

Пользователи сети оставили множество гневных комментариев. Они возмущены такой неоправданной агрессией.

"Ничего страшного, если учитель прикрикнет на ребенка, если будет необходимость. Посмотрите, какая дисциплина в футбольных секциях. Орут, и много. Визжат, аж уши заворачиваются..." - оправдывает учителя Сергей Хижун.

Скриншот комментариев: facebook.com

"Надеюсь, папа будет справедливо наказан по 122 статье. Жаль, что не увидим кульминацию истории", - написала Tanya Abramova.

"А потом, извините, дети таких вот отцов бьют людей у ​​"Гулливера" с матами и жестокостью", - возмущается Lina Morkvych.

Скриншот комментариев: facebook.com

Впрочем, некоторые пользователи вступаются за агрессора, так как, к сожалению, никто не знает, что же на самом деле произошло между учителем и учеником.

"Здесь палка о двух концах. И, насколько я понимаю, большая часть замалчивается. Я сам был в похожей ситуации и также с физруком", - вступился за учителя Vladimir Sidoruk.

Скриншот комментариев: facebook.com

"Ужасная ситуация, но, к сожалению, закономерная. Если учителя долгое время безнаказанно оскорбляют детей, то такая развязка рано или поздно наступит", - предполагает Наталья Лазуренко.

"А почему нам подают только фразы, вырванные из контекста? Что-то же этот учитель сделал ребенку! Вот у меня, например, была учительница в начальной школе, которая бросала от доски ученикам в голову куском мела, била нас указкой по пальцам и очень любила говорить, что сожалеет о том, что прошло то время, когда учеников пороли на лавке розгами", - написала Elena Dolskaia.

Скриншот комментариев: facebook.com

Кстати, недавно появились новые подробности избиения мужчины школьниками возле ТРЦ "Гулливер".

Напомним, что в Каховке группа подростков жестоко расправилась над двенадцатилетним школьником.

Ранее сообщалось, что российские школьники избили учительницу во время урока за то, что она заступилась за одного из учеников.

Видео: РБК-Украина