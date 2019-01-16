Избиение мужчины школьниками: появились новые подробности (видео)

Иллюстративное фото: unikal.org

Полиция открыла производство по статье "Хулиганство"

Национальная полиция расследует все обстоятельства драки, которая произошла 15 января в центре Киева возле ТРЦ "Гулливер". Об этом заявила старший инспектор Печерского управления полиции Оксана Тищенко на официальной странице полиции в Facebook.

По ее словам, в полицию обратилась женщина, которая стала свидетелем драки. Она рассказала, что вечером увидела, как группа молодых людей избивает мужчину.

Видео:facebook.com/UA.KyivPolice

Она также отметила, что пыталась остановить драку, но подростки ее несколько раз отталкивали. После этого все участники избиения скрылись.

Через несколько минут после этого женщина на станции метро указала на трех молодых людей, которых правоохранители пригласили в комнату полиции с целью установления их причастности к драке.

В нацполиции также отметили, что заявление об избиении от пострадавшего в столичную полицию не поступало.

При этом открыло производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство").

А тем временем пока правоохранители изучают видео с места инцидента для установки всех участников и причин избиения, в сети появилось видео, на котором несколько хулиганов из этой драки обещают больше никого не трогать.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Пользователи сети также отреагировали на это видео.

"Покажите той блондинке с Печерского, а то "ведутся поиски, помогите в поиске", - прокомментировала Мария Гранковская.

Скриншот с Facebook

"Лопату в руки и снег пусть месяц убирают с утра до вечера", - написала Наталья Ясинская.

Скриншот с Facebook

"Это и есть суд Линча правда в лайт версии, если не работает правосудие. В Германии или Дании родители этих малолеток уже без трусов остались бы", - отметил Ник Ххх.

Скриншот с Facebook

"Нужно было хорошенько проучить, такие нечисти только через силу понимают", - написал Олег Витальевич.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Каховке группа подростков жестоко расправилась над двенадцатилетним школьником.

Ранее сообщалось, что российские школьники избили учительницу во время урока.