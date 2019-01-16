ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Избиение мужчины школьниками: появились новые подробности (видео)

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 22:46
Избиение мужчины школьниками: появились новые подробности (видео)
Иллюстративное фото: unikal.org

Полиция открыла производство по статье "Хулиганство"

Национальная полиция расследует все обстоятельства драки, которая произошла 15 января в центре Киева возле ТРЦ "Гулливер". Об этом заявила старший инспектор Печерского управления полиции Оксана Тищенко на официальной странице полиции в Facebook.

По ее словам, в полицию обратилась женщина, которая стала свидетелем драки. Она рассказала, что вечером увидела, как группа молодых людей избивает мужчину.

Видео:facebook.com/UA.KyivPolice

Она также отметила, что пыталась остановить драку, но подростки ее несколько раз отталкивали. После этого все участники избиения скрылись.

Через несколько минут после этого женщина на станции метро указала на трех молодых людей, которых правоохранители пригласили в комнату полиции с целью установления их причастности к драке.

В нацполиции также отметили, что заявление об избиении от пострадавшего в столичную полицию не поступало.

При этом открыло производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство").

А тем временем пока правоохранители изучают видео с места инцидента для установки всех участников и причин избиения, в сети появилось видео, на котором несколько хулиганов из этой драки обещают больше никого не трогать.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Пользователи сети также отреагировали на это видео.

"Покажите той блондинке с Печерского, а то "ведутся поиски, помогите в поиске", - прокомментировала Мария Гранковская.

Избиение мужчины школьниками: появились новые подробности (видео)

Скриншот с Facebook

"Лопату в руки и снег пусть месяц убирают с утра до вечера", - написала Наталья Ясинская.

Избиение мужчины школьниками: появились новые подробности (видео)

Скриншот с Facebook

"Это и есть суд Линча правда в лайт версии, если не работает правосудие. В Германии или Дании родители этих малолеток уже без трусов остались бы", - отметил Ник Ххх.

Избиение мужчины школьниками: появились новые подробности (видео)

Скриншот с Facebook

"Нужно было хорошенько проучить, такие нечисти только через силу понимают", - написал Олег Витальевич.

Избиение мужчины школьниками: появились новые подробности (видео)

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Каховке группа подростков жестоко расправилась над двенадцатилетним школьником.

Ранее сообщалось, что российские школьники избили учительницу во время урока.

 

Спасатели ликвидировали пожар в правительственном квартале Поджог здания Киево-Печерской лавры: адвокат подозреваемого не пришел в суд
Новости Украины Киевизбиение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь