Побиття чоловіка школярами: з'явилися нові подробиці (відео)

Ілюстративне фото: unikal.org

Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство"

Національна поліція розслідує всі обставини бійки, яка відбулася 15 січня в центрі Києва біля ТРЦ "Гулівер". Про це заявила старший інспектор Печерського управління поліції Оксана Тищенко на офіційній сторінці поліції в Facebook.

За її словами, до поліції звернулася жінка, яка стала свідком бійки. Вона розповіла, що ввечері побачила, як група молодих людей б'є чоловіка.

Видео:facebook.com/UA.KyivPolice

Вона також зазначила, що намагалася зупинити бійку, але підлітки її кілька разів відштовхували. Після цього всі учасники побиття втекли.

Через кілька хвилин після цього жінка на станції метро вказала на трьох молодих людей, яких правоохоронці запросили в кімнату поліції з метою встановлення їх причетності до бійки.

У нацполиції також зазначили, що заява про побиття від потерпілого в столичну поліцію не надходила.

При цьому відкрило провадження за ч. ст 2. 296 КК України ("Хуліганство").

А тим часом поки правоохоронці вивчають відео з місця інциденту для встановлення всіх учасників і причин побиття, в мережі з'явилося відео, на якому кілька хуліганів з цієї бійки обіцяють більше нікого не чіпати.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Користувачі мережі також відреагували на це відео.

"Покажіть тій білявці з Печерського, а то "ведуться пошуки, допоможіть в пошуку", - прокоментувала Марія Гранковська.

Скріншот з Facebook

"Лопату в руки і сніг нехай місяць прибирають з ранку до вечора", - написала Наталія Ясінська.

Скріншот з Facebook

"Це і є суд Лінча правда в лайт-версії, якщо не працює правосуддя. У Німеччини чи Данії батьки цих малоліток вже без трусів залишилися б", - зазначив Нік Ххх.

Скріншот з Facebook

"Треба було добряче провчити, такі нечисті тільки через силу розуміють", - написав Олег Віталійович.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Каховці група підлітків жорстоко розправилася над дванадцятирічним школярем.

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