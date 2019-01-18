У мережі засудили батька, який побив вчителя фізкультури в Києві

Відео: YouTube/ТСН

У четвер, 17 січня, в Оболонському районі Києва один з батьків жорстоко побив вчителі фізкультури за те, що той нагримав на його дитину. У мережі обурені агресією батька.

Інцидент стався у київському ліцеї №157 прямо на шкільному подвір'ї. Ображений вчителем хлопчик поскаржився батькам на вчителя, тоді його батько вирішив розправитися з кривдником. Діти стали свідками побиття.

Зараз вчитель у лікарні - у нього множинні гематоми, надрив легені і струс мозку.

"Ти цією рукою торкався мого Рому? Дай її сюди, я зараз її відріжу!" - вигукував батько учня, б'ючи вчителя.

Користувачі мережі залишили безліч гнівних коментарів. Вони обурені такою невиправданою агресією.

"Нічого страшного, якщо вчитель прикрикне на дитину, якщо буде необхідність. Подивіться, яка дисципліна у футбольних секціях. Кричать, і багато. Верещать, аж вуха завертаються..." - виправдовує вчителя Сергій Хижун.

Скріншот коментарів: facebook.com

"Сподіваюся, тато буде справедливо покараний за 122 статтею. Шкода, що не побачимо кульмінацію історії", - написала Tanya Abramova.

"А потім, вибачте, діти таких батьків б'ють людей у "Гуллівера" з матами і жорстокістю", - обурюється Lina Morkvych.

Скріншот коментарів: facebook.com

Втім, деякі користувачі заступаються за агресора, оскільки, на жаль, ніхто не знає, що ж насправді сталося між учителем і учнем.

"Тут палка о двух кінцях. І, наскільки я розумію, більша частина замовчується. Я сам був у схожій ситуації і також з фізруком", - заступився за вчителя Vladimir Sidoruk.

Скріншот коментарів: facebook.com

"Жахлива ситуація, але, на жаль, закономірна. Якщо вчителі довгий час безкарно ображають дітей, то така розв'язка рано чи пізно настане", - припускає Наталія Лазуренко.

"А чому нам подають лише фрази, вирвані з контексту? Щось же учитель зробив дитині! Ось у мене, наприклад, була вчителька в початковій школі, яка кидала від дошки учням в голову шматком крейди, била нас указкою по пальцях і дуже любила говорити, що шкодує про те, що минув той час, коли учнів пороли на лавці різками", - написала Elena Dolskaia.

Скріншот коментарів: facebook.com

До речі, нещодавно з'явилися нові подробиці побиття чоловіка школярами біля ТРЦ "Гулівер".

Нагадаємо, що в Каховці група підлітків жорстоко розправилася над дванадцятирічним школярем.

Раніше повідомлялося, що російські школярі побили вчительку під час уроку за те, що вона заступилась за одного з учнів.

Відео: РБК-Україна