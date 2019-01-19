Побиття фізрука в Києві: скандал отримав продовження

Батько дитини знаходиться під нічним домашнім арештом
Батькові учня, який побив вчителя фізкультури у київському ліцеї №157, за те, що той нібито образив його дитину, обрана міра запобіжного заходу. Чоловік перебуває під нічним домашнім арештом. Йому оголошено про підозру у ч. 1 ст. 121 КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва на своїй сторінці в Twitter.
Скріншот поста (twitter.com/ProkuraturaKyiv)
Нагадаємо, що інцидент стався в ліцеї Оболонського району Києва. Ображений вчителем хлопчик поскаржився батькам на вчителя, тоді його батько вирішив розправитися з кривдником. Побиття сталося на очах у дітей. В даний момент педагог перебуває в лікарні - у нього множинні гематоми, надрив легкого і струс мозку.
Зазначимо, що фото потерпілого з'явилися на сайті ТСН.
Скріншот (tsn.ua)
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Нагадаємо, що в Каховці група підлітків жорстоко розправилася над дванадцятирічним школярем.
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