Побиття фізрука в Києві: скандал отримав продовження

Фото: Ілюстративне фото (flickr.com/nab_ukr)

Батько дитини знаходиться під нічним домашнім арештом

Батькові учня, який побив вчителя фізкультури у київському ліцеї №157, за те, що той нібито образив його дитину, обрана міра запобіжного заходу. Чоловік перебуває під нічним домашнім арештом. Йому оголошено про підозру у ч. 1 ст. 121 КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва на своїй сторінці в Twitter.

Скріншот поста (twitter.com/ProkuraturaKyiv)

Нагадаємо, що інцидент стався в ліцеї Оболонського району Києва. Ображений вчителем хлопчик поскаржився батькам на вчителя, тоді його батько вирішив розправитися з кривдником. Побиття сталося на очах у дітей. В даний момент педагог перебуває в лікарні - у нього множинні гематоми, надрив легкого і струс мозку.

Зазначимо, що фото потерпілого з'явилися на сайті ТСН.

Скріншот (tsn.ua)

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Нагадаємо, що в Каховці група підлітків жорстоко розправилася над дванадцятирічним школярем.

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