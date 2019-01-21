В Николаеве школьники спасли трех девочек, которые провалились под лед (видео)

Видео: YouTube / Николай Федоров

В центре Николаева трое детей провалились под лед на реке Ингул. Инцидент произошел 20 января возле пешеходного моста, передает местное издание "Новости N".

Три девочки находились на новом деревянном пирсе, но решили немного прогулятся по замерзшей реке. Через несколько шагов лед треснул, и дети оказались в воде.

Самостоятельно выбраться они не могли и стали кричать, звать на помощь.

Малышей заметили старшеклассники николаевской школы №10, которые гуляли по пешеходному мосту. Ученик 10-А Артем Мазно с другом из 9-А Андреем Камалеевым понимали, что промедление смерти подобно - бежать за помощью может занять много времени - и сами отправились спасать девочек.

Артем подобрал длинную прочную палку на берегу и зашел по колено в ледяную воду, протянув ее девочкам. По одной он доставал их из воды, а на берегу им уже помогал Андрей.

Кроме того, мужчина, который проходил мимо, также поспешил к ним на помощь.

После того, как всех девочек вытащили из воды, была вызвана полиция и "скорая".

Как сообщалось ранее, недавно в Сумах спасатели вытащили из реки парня, который полез помогать дворовой собаке, попавшей в ледовую ловушку и едва не утонувшей. Смельчак и сам чуть не ушел под воду - если бы не случайный прохожий.

Также мы писали о том, что в декабре на Закарпатье 11-летняя девочка, которую мать оставила за главную пока ездила с сыном в больницу, вытянула через окно горящего дома младших братьев и сестру, а также помогла парализованному родственнику.

Напомним, 20 декабря в Киеве с "Моста метро" прямо в Днепр упал горожанин - мужчине посчастливилось, он выжил.

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Видео: РБК-Украина