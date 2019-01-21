У Миколаєві школярі врятували трьох дівчаток, які провалилися під лід (відео)

Відео: YouTube / Микола Федоров

У центрі Миколаєва троє дітей провалилися під лід на річці Інгул. Інцидент стався 20 січня біля пішохідного мосту, передає місцеве видання "Новини N".

Три дівчинки перебували на новому дерев'яному пірсі, але вирішили трохи прогулятися по замерзлій річці. Через кілька кроків лід тріснув, і діти опинилися у воді.

Самостійно вибратися вони не могли й стали гукати, кликати на допомогу.

Малюків помітили старшокласники миколаївської школи №10, які гуляли по пішохідному мосту. Учень 10-А Артем Мазно з одним із 9-А Андрієм Камалеєвим розуміли, що зволікання смерті подібно - бігти за допомогою може зайняти багато часу - і самі вирушили рятувати дівчаток.

Артем підібрав довгу міцну палицю на березі і зайшов по коліна у крижану воду, простягнувши її дівчаткам. По одній він діставав їх з води, а на березі вже їм допомагав Андрій.

Крім того, чоловік, який проходив повз, також поспішив на допомогу.

Після того, як всіх дівчаток витягли з води, була викликана поліція і "швидка".

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Сумах рятувальники витягли з річки хлопця, який поліз допомагати дворової собаки, потрапила у льодову пастку і ледь не потонула. Сміливець і сам ледь не пішов під воду - якби не випадковий перехожий.

Також ми писали про те, що в грудні на Закарпатті 11-річна дівчинка, яку мати залишила за головну поки їздила із сином у лікарні, витягла через вікно палаючого будинку молодших братів і сестру, а також допомогла паралізованому родичу.

Нагадаємо, 20 грудня у Києві з "Мосту метро" прямо у Дніпро впав городянин - чоловікові пощастило, він вижив.

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Відео: РБК-Україна