Искал тихое место: история с киевским "педофилом" получила неожиданное продолжение

Коллаж РБК-Украина

Сотрудники Скандинавской гимназии в Киеве подтвердили личность молодого человека

Мужчина, который якобы хотел похитить восьмилетнего школьника на улице и искал тихое место, оказался учеником 8-го класса местной гимназии. Об этом сообщают "Факты".

Инцидент произошел 12 декабря в столичном районе Позняки. Мама ребенка рассказала, что ее сына пытался похитить неизвестный мужчина, который попросил мальчика показать ему тихое место. Она опубликовала в социальных сетях пост и видео, которое было снято камерами скрытого наблюдения. 8-летнего школьника удалось спасти только благодаря звонку матери, которая сразу подняла шум.

Однако выяснилось, что мужчиной, который на кадрах видео бродит по улице с 8-летним мальчиком, оказался ученик 8-го класса Скандинавской гимназии, которая расположена неподалеку.

Подростку нужно было выполнить задание по информатике и записать подкаст на айпад. А для этого ему действительно было нужно тихое место, без шума машин и он попросил школьника ему помочь, так как был уверен, что ребенок хорошо знает местность.

После публикаций в СМИ и социальных сетях гимназиста практически затравили и начали обвинять в тех действиях, которых он не совершал по отношению к 8-летнему мальчику.

Эту историю подтвердили и в Скандинавской гимназии.

"Он на свежем воздухе выполнял на своем айпаде задание по информатике. Школьнику надо было записать подкаст, и он действительно искал тихое место, чтобы уличный шум не заглушал его голос на записи. Спросил у проходящего мимо мальчика, не знает ли он такого места. Тот сказал, что не знает, но ему стало интересно и он просто пошел за старшим, назвав его позвонившей по мобильному телефону маме "дядей", — сообщили в гимназии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве разыскивают "охотника" на детей.

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