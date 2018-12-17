Шукав тихе місце: історія з київським "педофілом" отримала несподіване продовження

Колаж РБК-Україна

Співробітники Скандинавської гімназії в Києві підтвердили особистість молодої людини

Чоловік, який нібито хотів викрасти восьмирічного школяра на вулиці і шукав тихе місце, виявився учнем 8-го класу місцевої гімназії. Про це повідомляють "Факти".

Інцидент стався 12 грудня в столичному районі Позняки. Мама дитини розповіла, що її сина намагався викрасти невідомий чоловік, який попросив хлопчика показати йому тихе місце. Вона опублікувала у соціальних мережах повідомлення і відео, яке було знято камерами прихованого спостереження. 8-річного школяра вдалося врятувати лише завдяки дзвінку матері, яка відразу підняла шум.

Однак з'ясувалося, що чоловіком, який на кадрах відео блукає по вулиці з 8-річним хлопчиком, виявився учень 8-го класу Скандинавської гімназії, яка розташована неподалік.

Підлітку потрібно було виконати завдання з інформатики та записати підкаст на айпад. А для цього йому дійсно було потрібно тихе місце, без шуму машин і він попросив школяра йому допомогти, так як був впевнений, що дитина добре знає місцевість.

Після публікацій у ЗМІ та соціальних мережах гімназиста практично зацькували і почали звинувачувати в тих діях, яких він не здійснював по відношенню до 8-річного хлопчика.

Цю історію підтвердили і в Скандинавській гімназії.

"Він на свіжому повітрі виконував на своєму айпаді завдання з інформатики. Школяру треба було записати підкаст, і він дійсно шукав тихе місце, щоб вуличний шум не заглушав його голос на запису. Запитав у хлопчика, що проходив повз, чи не знає він такого місця. Той сказав, що не знає, але йому стало цікаво і він просто пішов за старшим, назвавши його мамі, що подзвонила по мобільному телефону "дядьком", — повідомили в гімназії.

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