Педофила-рецидивиста поймали на горячем в Запорожье (фото, видео)

Видео: YouTube / Полиция Запорожской области

В Запорожье задержали ранее судимого педофила, который угрожая ножом развращал школьника в лифте одной из многоэтажек. Об этом в среду, 23 января, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел во вторник около обеда в подъезде дома по улице Чумаченко. Мужчина зашел с 14-летним подростком в лифт, остановил его, и, угрожая ножом, касался половых органов мальчика.

После чего скрылся с места происшествия.

Отмечается, что подозреваемого задержали в то время, как он следил за другим ребенком. Таким образом было предотвращено еще одно преступление.

У него с собой в кармане куртки обнаружили нож.

Фото: zp.npu.gov.ua

Злоумышленником оказался местный житель 1990 года рождения с судимостью. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.

Педофил признался в содеянном.

В настоящее время его проверяют на причастность к совершению других преступлений в Запорожье и области.

Фото: zp.npu.gov.ua

Было открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.153 (Сексуальное насилие) УК. Продолжается досудебное расследование.

Педофилу-рецидивисту грозит до 7 лет тюрьмы.

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