В Запорожье поймали педофила "на живца": неожиданный поворот (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Извращенца выявили активисты общественной организации "Наследие Запорожье"

Активисты общественной организации "Наследие Запорожье" разоблачили и задержали 27-летнего педофила, после чего провели с ним "воспитательную беседу". В соцсети было опубликовано фото мужчины и скрины его переписки с якобы 14-летней девочкой-подростком - работа по выявлению велась "на живца".

Любителем малолетних оказался Передерий Алексей Алексеевич (родился 8 сентября 1992 года). Отмечается, что у мужчины юридическое образование, он стажировался в прокуратуре Запорожской области.

Извращенец посредством переписки назначил "девочке" встречу с целью сделать ей "расслабляющий массаж и провести дефлорацию".

Фото с Facebook-страницы "Наследие".Охота на педофилов

Встретив вместо подростка активистов, Передерий "активно отрицал свое прямое склонение к непотребствам ребенка". Однако в его телефоне был обнаружен весь спектр увлечений - множество переписок с малолетками, обмен эротическими фото, множество сохраненных фотографий подростков и порнографии.

"С интеллектуальным инвалидом была проведена разъяснительная работа, выданы напутствия", - говорится в публикации от 2 февраля.

Скрин с Telegram-канала "Наследие".Охота на педофилов

Вскоре после этого журналисты местного издания IPnews сообщили, что их читатели узнали по фотографии мужчины депутата сельского совета в Малой Белозерке, который проживает в Запорожье.

Кроме того, были опубликованы скрины документов, подтверждающие участие Алексея Передерия в голосованиях на сайте сельсовета.

Фото: скрин ipne.ws

Мужчина работает в "ГТС".

Как сообщалось ранее, недавно общественные активисты с группы "Наследие Запорожье" задержали мужчину, которого подозревают в педофилии. Активисты вели переписку с подозреваемым от имени 13-летней девочки. Во время назначенного свидания мужчину задержали, избили и заставили съесть все три презерватива, которые он захватил на встречу с "девочкой".

Также мы писали о том, что в Харькове жители поймали мужчину, который показывал детям гениталии.

Напомним, в январе в Киевской области в городе Белая Церковь задержали местного жителя, который совершал развратные действия в отношение своей 15-летней падчерицы и ее подружки.