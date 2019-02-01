Официально няней быть не выгодно: эксперты объяснили почему

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Украинские няни зачастую работают неофициально. По трудовой оформляться не хотят, ведь на то есть ряд причин. Какие именно - сообщили эксперты, передает информационный портал Сегодня.

В Государственной службе занятости обнародовали рейтинг самых прибыльных профессий. Так, топ-менеджеры и руководители высшего звена занимают первое место, их оклады стартуют от 25 тысяч гривен. У риелторов и айтишников - от 23 тысяч гривен. А строители могут рассчитывать на 18 тысяч гривен.

Няням до таких сумм далеко, однако в последнее время их доходы ощутимо выросли и составляют 10 тысяч гривен в месяц. Отмечается, что для получения компенсации за услуги няни родители должны заключить с ней договор. А няня обязана зарегистрироваться как частный предприниматель.

"Она регистрируется, и средства, уплачиваемые этой няне, частично компенсирует государство в размере соответствующего прожиточного минимума", - отмечает министр юстиции Павел Петренко.

Однако сейчас нянь, оформленных как предприниматели можно пересчитать на пальцах руки. Некоторые регистрируются для дополнительного комфорта и надежности. Однако большинство не считает это необходимым.

Связано это с тем, что единый налог составляет 1752 гривни. Для некоторых данная сумма слишком большая. К тому же, тогда придется платить налоги, который работодатель компенсировать не будет.

Очевидно, гувернантки будут закладывать сумму налога в зарплату. И в результате стоимость их услуг возрастет."Далеко не каждая семья может дать высокий оклад няне, высокую оплату. Поэтому пока речь не идет о том, чтобы няни хотели открывать ФЛП", - поясняет владелица агентства по поиску нянь Ксения Рощенко.

Напомним, что глава Кабмина Владимир Гройсман опроверг информацию об отмене декретных выплат. Гройсман отметил, что соответствующая фейковая информация распространяется в социальных сетях.

Мы писали, что в октябре президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.