Оформление субсидий: кому нужно подать новое заявление

Субсидии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Субсидии пересчитывать автоматически будут не для всех

Субсидии в Украине автоматически пересчитают трем миллионам пользователей. Однако в Министерстве социальной политики напомнили, что есть категории домохозяйств, которым не будут насчитывать субсидии автоматически. Им придется в мае обратиться повторно в управления социальной защиты населения с документами.

Всем домохозяйствам, у которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги, субсидия будет назначена в наличной форме. Пенсионеры будут получать помощь через Пенсионный фонд и Укрпошту, а все остальные - через "Ощадбанк".

Те, у кого будет задолженность – будут переведены на безналичную форму выплаты помощи.

Субсидии в Украине (РБК-Украина)

Повторно в мае с заявлением и декларацией о доходах в управления социальной защиты населения необходимо будет обратиться таким категориям:

- арендаторам жилья;

- внутренне перемещенным особам;

- семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц;

- семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной заработной платы;

- семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинским пенсионерам в апреле выплатят дополнительную помощь: какие категории могут рассчитывать на прибавку.

А также рассказывали о том, что для жителей Украины готовят изменения в выплатах субсидий.