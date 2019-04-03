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Оформлення субсидій: кому потрібно подати нову заяву

STYLERЖиття    03.04.2019 - 18:06
Оформлення субсидій: кому потрібно подати нову заяву
Субсидії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Субсидії перераховувати автоматично будуть не для всіх

Субсидії в Україні автоматично перерахують трьом мільйонам користувачів. Однак у Міністерстві соціальної політики нагадали, що є категорії домогосподарств, яким не будуть нараховувати субсидії автоматично. Їм доведеться в травні повторно звернутися в управління соціального захисту населення з документами.

Всім домогосподарствам, у яких станом на травень-червень не буде заборгованості за комунальні послуги, субсидія буде призначена в готівковій формі. Пенсіонери будуть отримувати допомогу через Пенсійний фонд і Укрпошту, а всі інші - через "Ощадбанк".

Ті, у кого буде заборгованість – будуть переведені на безготівкову форму виплати допомоги.

Оформлення субсидій: кому потрібно подати нову заяву

Субсидії в Україні (РБК-Україна)

Повторно у травні із заявою та декларацією про доходи до управління соціального захисту населення необхідно буде звернутися таким категоріям:

- орендарям житла;

- внутрішньо переміщеним особам;

- сім'ям, яким субсидія була призначена не на всіх зареєстрованих, а на фактично проживаючих у квартирі осіб;

- сім'ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, у яких відсутні доходи, або менше мінімальної заробітної плати;

- сім'ям, в яких сталися зміни у складі сім'ї протягом останнього року;

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українським пенсіонерам у квітні виплатять додаткову допомогу: які категорії можуть розраховувати на надбавку.

А також розповідали про те, що для жителів України готують зміни до виплати субсидій.

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