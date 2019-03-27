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Виплати субсидій: які зміни готують українцям

STYLERЖиття    27.03.2019 - 21:08
Виплати субсидій: які зміни готують українцям
Виплати субсидій в Україні (Колаж РБК-Україна)

Стало відомо, за що українців можуть позбавити субсидій

Виплати субсидій в Україні можуть змінитися. Про це розповів міністр соціальної политиик Андрій Рева.

Зокрема, зміни торкнуться двох моментів – це виплата монетизиваної субсидії в інших банках, а також виплати субсидій тим, у кого є заборгованість за комунальні послуги.

Андрій Рева розповів, що найближчим часом в уряді збираються розглянути варіанти виплати субсидій тим, хто не має рахунків в Ощадбанку. Він зазначив, що є складності виплат тим, хто не є пенсіонером.

“Є певна складність з виплатою субсидії тим, хто не є пенсіонером. Відкрити 1,2 мільйона рахунків для цих людей одночасно досить складно, тому "Ощадбанк" реалізує це за допомогою послуги "Швидка копійка", коли ви звертаєтеся в банк, і вони вам відразу виплачують готівку", – зазначив міністр.

Він додав, що всі бажаючі можуть відкрити рахунок в "Ощадбанку", щоб отримувати гроші на картку і не ходити щомісяця у відділення банку.

Виплати субсидій: які зміни готують українцям

Фото: Українцям почали видавати субсидії готівкою (РБК-Україна)

Також Андрій Рева розповів, що в майбутньому, коли експеримент закінчиться і процедура перейде на постійну основу – у людей можливо з'являться варіанти, коли вони зможуть відкривати рахунки в інших банках.

Що ж стосується заборгованості за комунальні послуги, то Андрій Рева попередив, що тим, хто заборгував понад 340 гривень – просто не призначатимуться субсидії на наступний місяць.

"За законодавством, якщо людина має заборгованість більше, ніж один місяць, на суму понад 340 гривень, ми не призначаємо субсидію на наступний період, поки він не погасить цей борг. Отже, якщо ви отримуєте субсидію і у вас виникла заборгованість по оплаті за житлово-комунальні послуги, поки ви не погасите цю заборгованість, субсидії на наступний термін просто призначена не буде", — уточнив Рева.

Після погашення заборгованості, субсидії знову будуть нараховуватися. Але міністр повідомив, що у майбутньому можуть бути внесені зміни в законодавство і боржникам субсидії будуть видаватися не грошима, а будуть зараховувати на рахунок, який буде покривати борг.

Крім того, Рева повідомив, що українців можуть позбавити субсидій на підставі скарг. За його словами, після того, як був відкритий реєстр субсидій, громадяни почали повідомляти про своїх сусідів, які досить заможні і при цьому отримують допомогу від держави. Всі ці скарги перевіряються і у разі порушення змушують повернути незаконно отриману субсидію.

Він зазначив, що відповідальність наступає тільки в тому випадку, якщо громадянин України сам вказав неправдиві відомості для отримання субсидії, а не помилилися в управлінні соцзахисту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українським пенсіонерам можуть призначити щорічну 13-ту пенсію.

А також розповідали про те, яку суму на руки отримають українці, яким призначена субсидія.

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