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13-а пенсія: хто зможе розраховувати на щорічну надбавку

STYLERЖиття    26.03.2019 - 08:58
13-а пенсія: хто зможе розраховувати на щорічну надбавку
Фото: (колаж РБК-Україна)

Виплати 13-ї пенсії можливі у випадку економічного зросту

Виплати 13-ї пенсії можуть бути введені в Україні найближчим часом. Можливо, українцям будуть платити щорічну разову доплату до пенсій, хоча точні терміни, коли це станеться, не озвучуються. Про те, наскільки це може бути реалізовано розповіли експерти, передає Сьогодні.

Дані зміни можуть відбутися при зростанні економіки. До речі, експерти кажуть, що при нинішньому річному дефіциті ПФ у 157 млрд грн та очікуваному зрості ВВП менше 3% джерела для підвищення пенсій знайти неможливо.

Президент Украналітцентра Олександр Охріменко вважає, що ймовірність 13-ї виплати за нинішніх обставин може бути обумовлена тільки політичною кон'юнктурою.

До речі, підрахунки Мінсоцполітики говорять про те, що тих,хто отримує минпенсию, в Україні всього близько 300 тис. чоловік. Оціночно виходить, що на виплату 300 тисяч 13-х минпенсий (1497 грн) треба в рік всього близько 5,5 млрд грн, або приблизно 1% доходів Пенсфонду (ПФ), що небагато.

Крім того, експерти сумніваються, чи буде це справедливо по відношенню до тих, у кого пенсія більше мінімальної на 1-2 грн, через що ці пенсіонери ще одну пенсію не отримають.

Нагадаємо, що ПФУ назвав суму виплачених пенсій та субсидій. Нагадаємо, субсидії грошима почали виплачувати з 1 березня 2019 року. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією.

За даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.

Також ми розповідали, як вибори вплинуть на економіку. У разі приходу до влади популіста є ризик деяких змін курсу гривні. У той же час кардинальні зміни в економіці навряд чи будуть.

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