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13-я пенсия: кто сможет рассчитывать на ежегодную прибавку

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 08:58
13-я пенсия: кто сможет рассчитывать на ежегодную прибавку
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Выплаты 13-й пенсии возможны в случае экономического роста

Выплаты 13-й пенсии могут быть введены в Украине в ближайшее время. Возможно, украинцам будут платить разовую ежегодную доплату к пенсиям, хотя точные сроки, когда это произойдет, не озвучиваются. О том, насколько это может быть реализовано рассказали эксперты, передает Сегодня.

Данные изменения могут произойти при росте экономики. К слову, эксперты говорят, что при нынешнем годовом дефиците ПФ в 157 млрд грн и ожидаемом росте ВВП менее 3% источники для повышения пенсий найти невозможно.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко считает, что вероятность 13-й выплаты при нынешних обстоятельствах может быть обусловлена только политической конъюнктурой.

К слову, подсчеты Минсоцполитики говорят о том, что тех,кто получает минпенсию, в Украине всего около 300 тыс. человек. Оценочно выходит, что на выплату 300 тысяч 13-х минпенсий (1497 грн) надо в год всего около 5,5 млрд грн, или примерно 1% доходов Пенсфонда (ПФ), что немного.

Кроме того, эксперты сомневаются, будет ли это справедливо по отношению к тем, у кого пенсия больше минимальной на 1-2 грн, из-за чего эти пенсионеры еще одну пенсию не получат.

Напомним, что ПФУ назвал сумму выплаченных пенсий и субсидий. Напомним, субсидии деньгами начали выплачивать с 1 марта 2019 года. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. 

По данным Государственной службы статистики, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств.

Также мы рассказывали, как выборы повлияют на экономику. В случае прихода к власти популиста есть риск некоторых изменений курса гривны. В то же время кардинальные изменения в экономике вряд ли будут.

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