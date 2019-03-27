Выплаты субсидий: какие изменения готовят украинцам

Выплаты субсидий в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Стало известно, за что украинцев могут лишить субсидий

Выплаты субсидий в Украине могут измениться. Об этом рассказал министр социальной политиик Андрей Рева.

В частности, изменения коснутся двух моментов – это выплата монетизированной субсидии в других банках, а также выплаты субсидий тем, у кого есть задолженность за коммунальные услуги.

Андрей Рева рассказал, что в ближайшее время в правительстве собираются рассмотреть варианты выплаты субсидий тем, кто не имеет счетов в "Ощадбанке. Он отметил, что есть сложности выплат тем, кто не является пенсионером.

“Есть определенная сложность с выплатой субсидии тем, кто не является пенсионером. Открыть 1,2 миллиона счетов для этих людей одновременно – достаточно сложно, поэтому “Ощадбанк” реализует это с помощью услуги “Быстрая копейка”, когда вы обращаетесь в банк, и они вам сразу выплачивают наличные”, – отметил министр.

Он добавил, что все желающие могут открыть счет в "Ощадбанке", чтобы получать деньги на карточку и не ходить ежемесячно в отделение банка.

Фото: Украинцам стали выдавать субсидии наличными (РБК-Украина)

Также Андрей Рева рассказал, что в будущем, когда эксперимент закончится и процедура перейдет на постоянную основу – у людей возможно появятся варианты, когда они смогут открывать счета в других банках.

Что же касается задолженности за коммунальные услуги, то Андрей Рева предупредил, что тем, кто задолжал более 340 гривен – просто не будут назначаться субсидии на следующий месяц.

"По законодательству, если человек имеет задолженность более, чем один месяц, на сумму более 340 гривен, мы не назначаем субсидию на следующий период, пока он этот долг не погасит. Итак, если вы получаете субсидию и у вас возникла задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, пока вы не погасите эту задолженность, субсидии на следующий срок просто назначена не будет", — уточнил Рева.

После погашения задолженности, субсидии снова будут начисляться. Но министр сообщил, что в будущем могут быть внесены изменения в законодательство и должникам субсидии будут выдаваться не деньгами, а будут зачислять на счет, который будет покрывать долг.

Кроме того, Рева сообщил, что украинцев могут лишить субсидий на основании жалоб. По его словам, после того, как был открыт реестр субсидий, граждане начали сообщать о своих соседях, которые достаточно состоятельны и при этом получают помощь от государства. Все эти жалобы проверяются и в случае нарушения заставляют вернуть незаконно полученную субсидию.

Он отметил, что ответственность наступает только в том случае, если гражданин Украины сам указал ложные сведения для получения субсидии, а не ошиблись в управлении соцзащиты.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинским пенсионерам могут назначить ежегодную 13-ю пенсию.

А также рассказывали о том, какую сумму на руки получат украинцы, которым назначена субсидия.