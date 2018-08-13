Ограбление ломбарда в Киеве: появилось видео, снятое очевидцем инцидента

Коллаж РБК-Украина

Очевидец успел заснять ценные для полиции кадры

В сети появилось видео дерзкого ограбления ломбарда, которое произошло 12 августа в районе метро "Нивки" в Киеве. Запись сделал очевидец событий, который передал файл изданию 112-Украина.

На кадрах можно услышать звук стрельбы (как известно, грабители застрелили охранника, который от полученных травм умер).

Вскоре на видео появляются сами преступники, которые спешно покидают ломбард. В руках они держали сумку и оружие.

Видео: Ограбление ломбарда в Киеве (youtube.com/112Украина)

Ранее мы писали, что в Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин на улице Щербаковского и застрелили охранника.

Также полиция изъяла видео с камер наблюдения с места ограбления ломбарда в Киеве и открыла уголовные производства.

Позже полицейские нашли автомобиль, на котором скрылись грабители с места преступления.

Еще появились фото нападения изнутри здания. По словам владельца ломбарда, общая сумма ущерба составляет свыше 5 миллионов гривен. Тело убитого 57-летнего охранника пока что находится в помещении магазина и его осматривает судебно-медицинский эксперт.

Какой бюджет на отдых у украинских политиков?