"Охрана, отмена": в центре Киева развесили флаги Хорватии (фото, видео)

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На Крещатике появился хорватский государственный символ

Глава Киевской городской администрации Виталий Кличко дал распоряжение развесить в центре столицы флаги Хорватии. Об этом Styler стало известно из собственных источников в мэрии.

На главной улице Киева уже были замечены хорватские флаги. Житель столицы, журналист Роман Недзельский поделился соответствующими снимками на своей странице в соцсети Facebook. Он также показал Крещатик с иностранными флагами на видео.

"Киев. Крещатик празднует вместе с Хорватией!" – отметил он.

Фото: Флаги Хорватии на Крещатике (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Фото: Флаги Хорватии на Крещатике (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Опубліковано Roman Nedzelskiy Четвер, 12 липня 2018 р.

Видео: Флаги Хорватии в центре Киева (facebook.com/roman.nedzelskiy)

"Вида извинился за "Слава Украине". Ахрана, атмена", - отметили в комментариях публикацией.

Скриншот поста (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Скриншот комментариев (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Напомним, в четвертьфинале Чемпионата мира 2018 сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Россию. После матча, который состоялся 7 июля, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором сказали "Слава Украине!" и заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины". Дисциплинарный комитет FIFA расценил это как политический жест. Виде вынесли предупреждение, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Помимо того ФИФА оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".

Ранее сообщалось, что Домагой Вида извинился перед россиянами за видео с фразой "Слава Украине".

Игрок национальной сборной Хорватии и экс-динамовец после того, как его освистали болельщики на матче с Англией в рамках ЧМ-2018, публично извинился перед россиянами за то, что после победы на сборной РФ снял ролик, в котором сказал "Слава Украине".

Кстати, Вукоевич отшил российского пропагандиста.

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