"Ахрана, атмєна": в центрі Києва розвісили прапори Хорватії (фото, відео)

На Хрещатику з'явився хорватський державний символ
Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко дав розпорядження розвісити в центрі столиці прапори Хорватії. Про це Styler стало відомо з власних джерел у мерії.
На головній вулиці Києва вже були помічені хорватські прапори. Житель столиці, журналіст Роман Недзельський поділився відповідними знімками на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Він також показав Хрещатик з іноземними прапорами на відео.
"Київ. Хрещатик святкує разом з Хорватією!" – зазначив він.
Фото: Прапори Хорватії на Хрещатику (facebook.com/roman.nedzelskiy)
Фото: Прапори Хорватії на Хрещатику (facebook.com/roman.nedzelskiy)
Опубліковано Roman Nedzelskiy Четвер, 12 липня 2018 р.
Відео: Прапори Хорватії в центрі Києва (facebook.com/roman.nedzelskiy)
"Виду вибачився за "Слава Україні". Ахрана, атмена", - зазначили в коментарях публікацією.
Скріншот поста (facebook.com/roman.nedzelskiy)
Скріншот коментарів (facebook.com/roman.nedzelskiy)
Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2018 збірна Хорватії в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу, який відбувся 7 липня, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда і Огнен Вукоєвич записали відеозвернення, в якому сказали "Слава Україні!" і заявили, що це "перемога для "Динамо" і України". Дисциплінарний комітет FIFA розцінив це як політичний жест. Віді винесли попередження, а Вукоєвича виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Крім того ФІФА оштрафувало Вукоєвича "за неспортивну поведінку".
Раніше повідомлялося, що Домагой Віда вибачився перед росіянами за відео з фразою "Слава Україні".
Гравець національної збірної Хорватії і екс-динамівець після того, як його освистали уболівальники на матчі з Англією у рамках ЧС-2018, публічно вибачився перед росіянами за те, що після перемоги збірної РФ зняв ролик, у якому сказав "Слава Україні".
До речі, Вукоєвич відшив російського пропагандиста.
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