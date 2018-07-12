"Ахрана, атмєна": в центрі Києва розвісили прапори Хорватії (фото, відео)

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На Хрещатику з'явився хорватський державний символ

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко дав розпорядження розвісити в центрі столиці прапори Хорватії. Про це Styler стало відомо з власних джерел у мерії.

На головній вулиці Києва вже були помічені хорватські прапори. Житель столиці, журналіст Роман Недзельський поділився відповідними знімками на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Він також показав Хрещатик з іноземними прапорами на відео.

"Київ. Хрещатик святкує разом з Хорватією!" – зазначив він.

Фото: Прапори Хорватії на Хрещатику (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Фото: Прапори Хорватії на Хрещатику (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Опубліковано Roman Nedzelskiy Четвер, 12 липня 2018 р.

Відео: Прапори Хорватії в центрі Києва (facebook.com/roman.nedzelskiy)

"Виду вибачився за "Слава Україні". Ахрана, атмена", - зазначили в коментарях публікацією.

Скріншот поста (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Скріншот коментарів (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2018 збірна Хорватії в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу, який відбувся 7 липня, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда і Огнен Вукоєвич записали відеозвернення, в якому сказали "Слава Україні!" і заявили, що це "перемога для "Динамо" і України". Дисциплінарний комітет FIFA розцінив це як політичний жест. Віді винесли попередження, а Вукоєвича виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Крім того ФІФА оштрафувало Вукоєвича "за неспортивну поведінку".

Раніше повідомлялося, що Домагой Віда вибачився перед росіянами за відео з фразою "Слава Україні".

Гравець національної збірної Хорватії і екс-динамівець після того, як його освистали уболівальники на матчі з Англією у рамках ЧС-2018, публічно вибачився перед росіянами за те, що після перемоги збірної РФ зняв ролик, у якому сказав "Слава Україні".

До речі, Вукоєвич відшив російського пропагандиста.

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