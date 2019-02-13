Охранники в доле? Виртуозные карманники ловко обчищают киевлян (обновлено)

Коллаж РБК-Украина

В течении часа вор успел обокрасть пятерых человек

Киевлянин рассказал, как виртуозно орудуют карманники в одном из торговых центров. Он предположил, что охранники ТЦ в курсе ситуации и ничего не делают для того, чтобы поймать воров. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент, о котором рассказали в сети, произошел в ТЦ "Гулливер" в Киеве. Посетитель вместе с другом обнаружили пропажу кошелька во время посещения продуктового супермаркета. Они обратились к охране, а те порекомендовали им позвонить в полицию.

Полицейские сказали ждать и молодые люди стали наблюдать за тем, что творится в супермаркете. Оказалось, что они не единственные жертвы – в течении часа было украдено еще один кошелек и три мобильных телефона.

"Я решил пойти на разведку по торговым рядам супермаркета в поиске воров, так как каждый час количество жертв увеличивалось (полицию мы прождали три часа). Пройдясь по рядам заметил одного мужика, который ел еду прямо с прилавков. Позже я заметил, как он охотно сует свои руки людям в карманы", - рассказал киевлянин.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Он сообщил, что позвал охрану, но те отказались идти и сказали, что ловить воров не входит в их полномочия. После этого посетитель продолжил следить за злоумышленником. Он отметил, что мужчина время от времени пересекался с женщиной, которой судя по всему отдавал награбленное.

К тому моменту как полиция приехала, вор уже покинул помещение супермаркета и задержать его не удалось. Как рассказал посетитель, полиция не стала составлять протокол о краже, а написала протокол об утере.

Он сообщил, что патрульные сначала поговорили с охраной магазина. Люди требовали показать записи с камер наблюдения, но охранники отказались, сославшись на то, что начальник охраны в отпуске.

Через несколько дней киевлянин снова посетил этот супермаркет и обнаружил там толпу пострадавших, которые стояли с полицией.

"В "Сильпо" снова стояли люди с полицией – украли еще несколько телефонов, а возле касс ошивается тот же урод, только уже в кепке, а не в шапке. Все кражи совершенно в зонах, где не достают камеры видеонаблюдения (так сказали охранники) – в хлебобулочном отделении и возле раскладок с фруктами. Кражи продолжаются, а охрана супермаркета своим бездействием им в этом успешно помогает!" – резюмировал киевлянин.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи возмущены и считают, что вор делится с охранниками деньгами, поэтому они и бездействуют.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Позже в комментарии Styler представители "Сильпо" рассказали, что компания "глубоко обеспокоена случаем кражи кошелька у гостя" и добавили, что "безопасность гостей - это главное".

"Служба охраны "Сильпо" всегда действует в рамках законодательства Украины. После прибытия полиции мы предоставили следователям все необходимые материалы и свидетельства, в том числе и видео с камер наблюдения. Охрана магазина не имела права предоставлять доступ к видео никому, кроме полиции. Ведется следствие. Служба безопасности "Сильпо" усилила контроль во всех магазинах, чтобы предотвращать подобные случаи. Мы будем следить за расследованием, и как будут результаты, сообщим", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве произошел курьез с кражей труб в подвале.

А также рассказывали о том, что охранников ночного клуба Мелитополя обвиняют в краже денег.