Оккупантов поставили на место: россиян выгоняют с Крыма

В Крыму вывесили патриотический баннер

В оккупированном Крыму, в Симферополе, сегодня утром, 26 февраля, над одной из дорог вывесили баннер с патриотическим призывом. Соответствующую фотографию разместил Рефат Чубаров в соцсети Facebook.

"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. На фото - Aqmecıt/Симферополь сегодня, 26 февраля 2019 года в 05 утра", - указывается под фотографией.

Фото: (facebook.com/dogrujol)

"Такие надписи должны появляться каждый день. Уже пора", - отметил пользователь сети.

"Согласен. Но не только в оккупированном Крыму, но и в самой России должны появляться плакаты в поддержку Украины и против режима Путина", - подхватил второй.

Напомним, что в Крыму могут закрыть хостелы и мини-отели. Проблема в том, что именно такой сервис один из самых распространенных на полуострове. Именно поэтому крымские предприниматели подвергли законопроект жесткой критике. По их словам, политика Кремля не только нанесет удар по малому бизнесу, но и уничтожит туризм в Крыму.

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