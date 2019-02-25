Десятки тысяч людей лишатся работы: Крым на грани кризиса

Иллюстративное фото (most.life)

В Крыму могут закрыть большинство хостелов и мини-отелей

В Крыму могут закрыть хостелы и мини-отели. Такой "подарок" жителям полуострова подготовили в Кремле.

Как пишут крымские СМИ, в Думе зарегистрировали новый законопроект (так называемый "закон Хованской"), который предусматривает запрет хостелов в жилых домах.

Проблема в том, что именно такой сервис один из самых распространенных на полуострове. Именно поэтому крымские предприниматели подвергли законопроект жесткой критике. По их словам, политика Кремля не только нанесет удар по малому бизнесу, но и уничтожит туризм в Крыму.

Представители ассоциации малых отелей Крыма говорят, что если закон будет принят, то десятки тысяч людей лишатся работы, тысячи предпринимателей разорятся и останутся в долгах, а миллионы туристов откажутся от путешествий без дешевого жилья.

Таким образом, по словам крымчан, снизится прибыль ресторанов, кафе, музеев, концертных залов.

Также жители аннексированного полуострова жалуются на то, что уже пять лет российская власть делать все возможное, чтобы "нагнуть" крымских бизнесменов.

Напомним, что недавно Крымский мост довел крымчан до истерики.

К слову, судя по опубликованным снимкам в социальных сетях, жители оккупированных территорий перестали эксплуатировать Крымский мост.

Ранее мы писали о том, что в Крыму резко похолодало и выпало большое количество снега, с которым оккупанты не справляются.