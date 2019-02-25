ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Десятки тысяч людей лишатся работы: Крым на грани кризиса

STYLERЖизнь    25.02.2019 - 11:55
Десятки тысяч людей лишатся работы: Крым на грани кризиса
Иллюстративное фото (most.life)

В Крыму могут закрыть большинство хостелов и мини-отелей

В Крыму могут закрыть хостелы и мини-отели. Такой "подарок" жителям полуострова подготовили в Кремле.

Как пишут крымские СМИ, в Думе зарегистрировали новый законопроект (так называемый "закон Хованской"), который предусматривает запрет хостелов в жилых домах.

Проблема в том, что именно такой сервис один из самых распространенных на полуострове. Именно поэтому крымские предприниматели подвергли законопроект жесткой критике. По их словам, политика Кремля не только нанесет удар по малому бизнесу, но и уничтожит туризм в Крыму.

Представители ассоциации малых отелей Крыма говорят, что если закон будет принят, то десятки тысяч людей лишатся работы, тысячи предпринимателей разорятся и останутся в долгах, а миллионы туристов откажутся от путешествий без дешевого жилья.

Таким образом, по словам крымчан, снизится прибыль ресторанов, кафе, музеев, концертных залов.

Также жители аннексированного полуострова жалуются на то, что уже пять лет российская власть делать все возможное, чтобы "нагнуть" крымских бизнесменов.

Напомним, что недавно Крымский мост довел крымчан до истерики.

К слову, судя по опубликованным снимкам в социальных сетях, жители оккупированных территорий перестали эксплуатировать Крымский мост

Ранее мы писали о том, что в Крыму резко похолодало и выпало большое количество снега, с которым оккупанты не справляются.

Крымский мост никому не нужен: у оккупантов новая беда Скоро развалится: Крымский мост довел крымчан до истерики
Новости Украины Крым
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь