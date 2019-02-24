Крым засыпало снегом: оккупанты не справляются со стихией (видео)

Фото: instagram.com/satdinovarailya

В Крыму не хватает коммунальщиков и песка

В оккупированном Крыму резко похолодало и выпало большое количество снега. В Севастополе толщина снежного покрова достигла 10-15 сантиметров. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Еще позавчера, 22 февраля, в Крыму дневная температура воздуха была на уровне +10 градусов. Но за день все резко изменилось. 23 числа дневная температура опустилась до -6 и полуостров накрыло сильным снегом.

При этом коммунальщики не успевают расчищать улицы. В Севастополе снег чиститься только в центре города возле административных зданий российского правительства и парламента.

Фото: krymr.com

Дворников с песком и лопатами в городе просто нет. Неравнодушные жители сами берут песок и посыпают заснеженные улицы.

В центре Севастополя на клумбах снег и лед накрыл ростки посаженных недавно тюльпанов. По словам местных краеведов, такая холодная погода не характерна для города.

Заснеженный Симферополь выглядит вот так.

Фото: krymr.com

Стоит отметить, что кроме снега, на дорогах еще образовалась гололедица. В Керчи местным властям не хватает песка для того, чтобы посыпать улицы. Кроме того, спасатели предупредили о возможных аварийных ситуациях в Черном и Азовском морях.

Видео: YouTube/Kerch.FM

Напомним, что затопление подвалов фекалиями в Керчи стало серьезной проблемой для многих многоэтажных домов.

Ранее сообщалось, что возле Керченского моста обнаружили аварийные постройки.