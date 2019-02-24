Крымский мост никому не нужен: у оккупантов новая беда

Крымский мост перестали эксплуатировать (коллаж РБК-Украина)

Крымский мост находится в запустении

Судя по недавно опубликованным снимкам в социальных сетях, жители оккупированных территорий перестали эксплуатировать Крымский мост. На автодорогах существенно снизился поток, а ехать в Россию никто не планирует. Об этом рассказывают в сообществе RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Мосты, они ж для фоток. Экономика, рентабельность... У Ротенбергов все очень рентабельно, вчера караваны авто выглядели так", - написали в сообществе.

Крымский мост перестали эксплуатировать (фото: twitter.com/KrimRt)

Кроме того, житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части.

"Там, где был кран козловой, поставили три металлоконструкции на временные опоры. Металлоконструкции только низ – верха пока нет. На острове Тузла разобрали козловой кран", – утверждает Половинкин.

Автор также рассказал и о своей службе в ВМС Украины – Черноморском флоте, но признал, что после аннексии Крыма он принес присягу Российской Федерации.

Крымский мост перестали эксплуатировать (видео: youtube.com)

Следует напомнить, что запуск железной дороги на Крымском мосту довел крымчан до истерики.

Также сообщалось, что возле Керченского моста обнаружили аварийные постройки.