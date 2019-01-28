В оккупированном Крыму возникла угроза серьезной экокатастрофы

Накопленные запасы сыпучих отходов используют как добавки при изготовлении цемента и строительного песка

Во временно оккупированном РФ украинском Крыму в районе Керчи может резко ухудшиться экологическая ситуация. Об этом сообщил военный и политический журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети Facebook в понеделльник, 28 января.

Отмечается, что к риску обострения экоситуации привела разборка подконтрольными Москве коммерческими строительными предприятиями хранилища отходов металлургического производства, накопленных в результате работы Камыш-Бурунского железорудного комбината в контексте добычи сыпучих стройматериалов.

Тымчук подчеркнул, что созданные на месте крымских озер Нижне-Чербушское и Верхне-Чербушское хранилище отходов металлургии - это гидротехнические сооружения, которые содержат токсические вещества в виде мелкодисперных частиц.

"Содержание в них фосфора, хрома, ванадия и мышьяка превышает гранично допустимую концентрацию в 30-150 раз, в зависимости от места забора пробы", - говорится в публикации.

В настоящее время накопленные запасы сыпучих отходов используются в качестве добавки при изготовлении цемента и строительного песка.

Это может привести к вспышке массовых заболеваний населения, а также угрожает флоре и фауне на сотни километров от хранилищ, путем распространения токсических веществ морской водой вдоль побережья Чёрного моря.

Скрин: facebook.com/dmitry.tymchuk

В комментариях к сообщению пользователи сети пишут, что к тому времени, как Украина вернет захваченный полуостров, оккупанты "все загадят".

Скрин комментариев: facebook.com/dmitry.tymchuk

Как сообщалось, ранее журналист Дмитрий Тымчук сообщал о том, что в сети появились предупреждения о том, что в преддверии президентских выборов в Украине, готовятся провокации, чтобы очернить нашу страну в глазах мировой общественности. В Сирии замечены контейнеры с якобы химическим оружием, на которых отчеканено Made in Ukrain.

Также мы писали, что крымский журналист Александр Дремлюгин рассказал о том, что за последние 5 лет Крым стал выглядеть намного хуже, чем при украинской власти.

Напомним, в октябре 2018 года в Армянске в оккупированном Крыму после отмены режима чрезвычайной ситуации произошел новый выброс из завода "Крымский титан".