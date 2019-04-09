Опасно для жизни малыша: Комаровский озвучил главную ошибку родителей

Евгений Комаровский, который нередко дает родителям важные советы касательно воспитания детей, акцентировал внимание на лечении ребенка валерьянкой. Какие ошибки допускают взрослые и как их избежать, эксперт рассказал в соцсети Instagram.

"Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Наш семейный врач назначил по 2 капли валерьянки на ночь нашему малышу - для лучшего сна и снятия колик. Ребенку 7 дней всего лишь. Можно ли это делать? И скажите, что будет, если ребенку дали не 2 капли, а 4?", - задалась вопросом подписчица.

Фото: (vk.com/mamairebenok)

Первое, что Комаровский отметил - это то, что колик у ребенка 7 дней не бывает, а валериана не имеет никакого отношения к лечению детей. Поэтому эксперт порекомендовал сменить врача.

Кроме того, специалист отметил, что, если ребенок 7 дней от роду беспокойно себя ведет, то зачастую это связано с неподходящей температурой и влажностью воздуха, нерациональным режимом и неподходящей одеждой.

"А что касается вашего вопроса о том, что будет, если ребенку дать не 2 капли, а 4, то, скорее всего, ничего серьезного не случится. Но все же обращаю ваше внимание на то, что родители очень часто, выполняя назначение врача, из благих побуждений увеличивают дозу, полагая, что так быстрее поможет. Естественно, такая самодеятельность чревата последствиями и даже опасна для малыша",- указывает доктор.

Напомним, что ранее Комаровский объяснил родителям, что лечебные банки - это не только не нужная процедура для детей, но и зачастую очень опасная.

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