Небезпечно для життя малюка: Комаровський озвучив головну помилку батьків

Євген Комаровський, який нерідко дає важливі поради батькам щодо виховання дітей, акцентував увагу на лікуванні дитини валеріаною. Які помилки допускають дорослі та як їх уникнути, експерт розповів у соцмережі Instagram.

"Здрастуйте, доктор. У мене таке питання. Наш сімейний лікар призначив по 2 краплі препарату на ніч нашому маляті - для кращого сну і зняття кольок. Дитині 7 днів всього лише. Чи можна це робити? І скажіть, що буде, якщо дитині дали не 2 краплі, а 4?", - задалася питанням підписниця.

Фото: (vk.com/mamairebenok)

Перше, що Комаровський зазначив - це те, що кольок у дитини 7 днів не буває, а валеріана не має ніякого відношення до лікування дітей. Тому експерт порекомендував змінити лікаря.

Крім того, фахівець зазначив, що, якщо дитина 7 днів від народження неспокійно поводиться, то найчастіше це пов'язано з невідповідною температурою і вологістю повітря, нераціональним режимом і невідповідним одягом.

"А що стосується вашого питання про те, що буде, якщо дитині дати не 2 краплі, а 4, то, швидше за все, нічого серйозного не станеться. Але все ж таки звертаю вашу увагу на те, що батьки дуже часто, виконуючи призначення лікаря, з благих спонукань збільшують дозу, вважаючи, що так швидше допоможе. Звичайно, така самодіяльність має погані наслідки і навіть небезпечна для малюка",- зазначає доктор.

Нагадаємо, що раніше Комаровський пояснив батькам, що лікувальні банки - це не тільки не потрібна процедура для дітей, але й часто дуже небезпечна.

Ми писали, що Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей.

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