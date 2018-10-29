Опасные дни: астролог посоветовал отложить важные дела в последние дни октября

Коллаж РБК-Украина

В эти дни не стоит планировать поездки и выяснять отношения с близкими людьми

Известный астролог сообщил, что последние три дня октября крайне опасны для поездок и важных дел. Об этом он рассказал в комментарии для сайта "Главред".

Астролог Влад Росс сообщил, что 29, 30 и 31 октября – очень опасные дни. Он предупредил, что в эти дни стоит отказаться от поездок, а особенно от путешествий на самолете, так как по прогнозам в эти дни может увеличиться риск аварийных ситуаций.

"Будет очень жесткий аспектный Уран. Поэтому в это время могут быть аварийные ситуации, связанные с самолетами и энергетикой", - сообщил астролог.

Также Влад Росс сообщил, что эти три дня крайне неблагоприятны для выяснения отношений и крупных финансовых операций. Он рекомендует в конце октября ни с кем не конфликтовать и избегать сомнительных операций с деньгами.

"Венера будет в жесткой позиции к Урану, будет крестовая ситуация, то есть сложная, дискомфортная и бескомпромиссная. В это время может случиться потеря денег, разрушение браков, конфликты между партнерами, судебные разбирательства. Это наиболее диссонансный и негармоничный период, когда отношения наиболее сложны", - рассказал астролог.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие прогнозы дали астрологи для всех знаков зодиака на ноябрь.

А также мы писали о том, что астрологи составили любовный гороскоп на осень для всех знаков зодиака.

Видео: РБК-Украина