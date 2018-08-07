Без осадков: синоптики дали приятный прогноз на 8 августа

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Украинцев ждет солнечная погода

В Украине наконец-то не ожидается осадков. В среду, 8 августа, погода порадует теплом и практически безоблачностью. По всей территории ожидается от +24 до +32 градусов. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке без осадков и до +29 градусов.

На юге будет солнечно и также никаких дождей, температура воздуха поднимется до +31.

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На западе Украины прогнозируют переменную облачность и до +29 градусов.

В северных областях никаких дождей также не предвидится, температура воздуха до +27.

В центре страны будет облачно с прояснениями, до +27.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В Киеве 8 августа также без осадков. Днем ожидается до +27, а вечером температура воздуха снизиться до +22 градусов.

Кстати, синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на среду. По словам эксперта, благодаря антициклону, солнечная и сухая погода продержится до конца недели.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на август в Украине. В Укргидрометцентре считают, что последний месяц лета преподнесет украинцам и жару, и заморозки.

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на вторник.

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