Без опадів: синоптики дали приємний прогноз на 8 серпня

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Українців чекає сонячна погода

В Україні нарешті не очікується опадів. У середу, 8 серпня, погода порадує теплом і практично всюди малохмарністю. По всій території очікується від +24 до +32 градусів. Про це повідомляє УНІАН.

На сході без опадів і до +29 градусів.

На півдні буде сонячно і також ніяких дощів, температура повітря підніметься до +31.

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На заході України прогнозують мінливу хмарність та до +29 градусів.

У північних областях ніяких дощів також не передбачається, температура повітря до +27.

У центрі країни буде хмарно з проясненнями, до +27.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У Києві 8 серпня також без опадів. Вдень очікується до +27, а ввечері температура повітря знизиться до +22 градусів.

До речі, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на середу. За словами експерта, завдяки антициклону, сонячна і суха погода протримається до кінця тижня.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на серпень в Україні. В Укргідрометцентрі вважають, що останній місяць літа подарує українцям і спеку, і заморозки.

Раніше синоптики уточнили прогноз погоди на вівторок.

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