Небольшие грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник

Фото: Погода (УНИАН)

Грозы пройдут только в двух регионах

Синоптики сообщают, что во вторник, 7 августа, небольшие грозы ожидаются только на севере и юге страны. Об этом пишет УНИАН.

В большинстве регионов Украины 7 августа будет солнечно, жарко и без осадков.

На востоке страны температура воздуха поднимется выше +30 градусов. В Луганской и Донецкой областях днем +32 +33 градуса. Возможна гроза. Также дождь ожидается в Днепре и Харькове. Температура воздуха +28 +29 градусов. В Полтаве сухо, +27 +28 градусов.

В северных областях облачно с прояснениями, температура воздуха составит +25 +26 градусов.

На юге жарко. В Николаеве +29 градусов, ожидается гроза. В Одессе и Херсоне +30 +31 градус. По прогнозам синоптиков, гроза ожидается в Херсонской области.

В Крыму +30 +32 градуса, также возможна гроза.

В западных регионах без осадков, однако синоптики прогнозируют сильную облачность. В Ужгороде и Ивано-Франковске +27 +28 градусов, В Хмельницком и Львове +24 +25 градусов. В Луцке и Ровно +26 +27 градусов.

В центральной части Украины солнечно и без осадков. Температура воздуха днем составит +27 +28 градусов.

В столице 7 августа будет сухо. Возможны небольшие облака. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +27 градусов. Вечером опустится до +21 градуса.

Карта погоды (УНИАН)

Кстати, свой прогноз погоды на 7 августа рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

А также мы писали о прогнозе погоды от Украинского гидрометцентра.

Видео: РБК-Украина