Будет облачно: синоптики дали прогноз на 7 августа

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Украинцам рассказали, где ждать дождей

Во вторник, 7 августа, в Украине ожидается теплая погода и практически без осадков. Об этом сообщает УНИАН.

Дожди с грозами пройдут на востоке страны, температура до +33.

На юге также прогнозируют осадки, температура воздуха до +32 градусов.

В частности дожди с грозами ожидают Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую, Одесскую, Николаевскую области и также пройдут в Крыму.

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На западе Украины переменная облачность, до +27 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В северных областях без осадков, температура до +26.

В центре облачно с прояснениями, до +28.

В Киеве, во вторник, 7 августа, осадков также не прогнозируют. Днем температура воздуха до +27, а вечером - до +21 градуса.

Ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на 7 августа. По ее данным, над Украиной сейчас находится антициклон, благодаря которому в стране преобладает сухая малооблачная погода.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на август в Украине.

Погода в последнем месяце лета будет варьироваться от сильной, порой невыносимой жары, до невероятно низких показателей на термометре.

Кстати, эксперты рассказали, как погода скажется на продуктах питания.

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