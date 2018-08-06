Буде хмарно: синоптики дали прогноз на 7 серпня

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Українцям розповіли, де чекати дощів

У вівторок, 7 серпня, в Україні очікується тепла погода і практично без опадів. Про це повідомляє УНІАН.

Дощі з грозами пройдуть на сході країни, температура до +33.

На півдні також прогнозують опади, температура повітря до +32 градусів.

Зокрема дощі з грозами очікують Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Запорізьку, Херсонську, Одеську, Миколаївську області та Крим.

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На заході України мінлива хмарність, до +27 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У північних областях без опадів, температура до +26.

У центрі хмарно з проясненнями, до +28.

У Києві, у вівторок, 7 серпня, опадів не прогнозують. Вдень температура повітря до +27, а ввечері - до +21 градусу.

Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 7 серпня. За її даними, над Україною зараз знаходиться антициклон, завдяки якому в країні переважає малохмарна суха погода.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на серпень в Україні.

Погода в останньому місяці літа буде варіюватися від сильної, часом нестерпної спеки, до неймовірно низьких показників на термометрі.

До речі, експерти розповіли, як погода позначиться на продуктах харчування.

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