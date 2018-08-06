Буде хмарно: синоптики дали прогноз на 7 серпня

Українцям розповіли, де чекати дощів
У вівторок, 7 серпня, в Україні очікується тепла погода і практично без опадів. Про це повідомляє УНІАН.
Дощі з грозами пройдуть на сході країни, температура до +33.
На півдні також прогнозують опади, температура повітря до +32 градусів.
Зокрема дощі з грозами очікують Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Запорізьку, Херсонську, Одеську, Миколаївську області та Крим.
Фото: pixabay.com/colibri5
На заході України мінлива хмарність, до +27 градусів.
Карта погоди (meteo.gov.ua)
У північних областях без опадів, температура до +26.
У центрі хмарно з проясненнями, до +28.
У Києві, у вівторок, 7 серпня, опадів не прогнозують. Вдень температура повітря до +27, а ввечері - до +21 градусу.
Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 7 серпня. За її даними, над Україною зараз знаходиться антициклон, завдяки якому в країні переважає малохмарна суха погода.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на серпень в Україні.
Погода в останньому місяці літа буде варіюватися від сильної, часом нестерпної спеки, до неймовірно низьких показників на термометрі.
До речі, експерти розповіли, як погода позначиться на продуктах харчування.
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